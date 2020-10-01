ФСИН планирует запросить 3 млрд. руб. на ликвидацию тюремных «колл-центров»

12:36

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) подготовила план по ликвидации фальшивых банковских колл-центров, ведущих свою деятельность из тюрем.

Как пишет газета "КоммерсантЪ", на осуществление этого ФСИН хочет запросить 3 млрд руб. На эти деньги планируется установить технику, способную ситуативно генерировать помехи сотовой связи.

Как рассказал изданию источник в Ростехе, рассматриваются несколько решений. "Планируется применять комплекс средств: где-то это экранирование сигнала, где-то — генераторы выборочных помех. Например, один модуль такого устройства сканирует эфир и, когда находит устойчивый сигнал, бросает туда помехи. То есть он работает не постоянно, а ситуативно", - цитирует издание слова своего источника.

При этом ФСИН ока не рассматривает возможность использовать в тюрьмах постоянные генераторы помех, такие, которые используются, например, при проведении ЕГЭ.

Отмечается, что от телефонного мошенничества страдают клиенты крупнейших банков: только Сбербанк зафиксировал с начала года почти 2,9 млн обращений клиентов о попытках взлома.

Однако, как пишет издание, данные действия ФСИН могут оказаться не эффективными в борьбе с подобного рода мошенничеством. По данным Group-IB, в последнее время подобные колл-центры уже "переехали на волю", в ряде случаев они располагаются за границей, а в этом случае для их нейтрализации необходимо международное взаимодействие на государственном уровне.