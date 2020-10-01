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ФСИН планирует запросить 3 млрд. руб. на ликвидацию тюремных «колл-центров»

12:36 1.10.2020
Фото © KM.RU, Алексей Белкин

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) подготовила план по ликвидации фальшивых банковских колл-центров, ведущих свою деятельность из тюрем.

Как пишет газета "КоммерсантЪ", на осуществление этого ФСИН хочет запросить 3 млрд руб. На эти деньги планируется установить технику, способную ситуативно генерировать помехи сотовой связи.

Как рассказал изданию источник в Ростехе, рассматриваются несколько решений. "Планируется применять комплекс средств: где-то это экранирование сигнала, где-то — генераторы выборочных помех. Например, один модуль такого устройства сканирует эфир и, когда находит устойчивый сигнал, бросает туда помехи. То есть он работает не постоянно, а ситуативно", - цитирует издание  слова своего источника.

При этом ФСИН ока не рассматривает возможность использовать в тюрьмах постоянные генераторы помех, такие, которые используются, например, при проведении ЕГЭ.

Отмечается, что от телефонного мошенничества страдают клиенты крупнейших банков: только Сбербанк зафиксировал с начала года почти 2,9 млн обращений клиентов о попытках взлома.

Однако, как пишет издание, данные действия ФСИН могут оказаться не эффективными в борьбе с подобного рода мошенничеством. По данным Group-IB, в последнее время подобные колл-центры уже "переехали на волю", в ряде случаев они располагаются за границей, а в этом случае для их нейтрализации необходимо международное взаимодействие на государственном уровне.

Темы: ФСИН, Мошенничество в банковской сфере
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Комментарии читателей
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01.10.2020, 14:36
Гость: Капитан Очевидность

"...на осуществление этого ФСИН хочет запросить 3 млрд руб" (С)
Гениально!
Сотрудники ФСИН не хотят выполнять свои прямые обязанности, и на борьбу с этим просят у государства 3 лярда.
Это что? Сверхнаглость или сверхглупость?
01.10.2020, 14:22
Гость: stalker

Во-первых, интересно знать что в данном случае понимается под словом "тюрем", т.к. в систему ФСИН входят СИЗО и колонии разных режимов. Второе, если на территорию СИЗО и ИК попадают сотовые телефоны, то вопрос к сотрудникам ФСИН о том, как это происходит ? Это ведь они должны контролировать чтобы подобное не произошло. Значит плохо контролируют. Тем более, что так называемые "шмоны" (т.е. проверки) там осуществляются регулярно. В ходе них все вверх дном переворачивают. И что, сотовый телефон найти не могут ? Да кто в эту фигню поверит ? Значит, сотрудники ФСИН на все происходящее просто закрывают глаза. Почему ? Догадайтесь с трех раз. Третье. Зачем тогда ФСИН эти деньги и будет ли от их использования толк ? Сомнительно.
01.10.2020, 14:07
Гость: Все опять повторится сначала.

Закупленные глушилки будут муляжами, главного фсинщика посадят...
01.10.2020, 14:05
Гость: Оллес

При чем тут "помехи" за 3 миллиарда ?Ишь ты:)
Наведите порядок со своими взяточниками-вертухаями,и реально посадите пару "Бугров" - начальников Зоны за те-же взятки.
Ну и карцер+лишение УДО за найденный телефон тоже хорошо работает.
Навести полный порядок можно за несколько дней.
При желании,разумеется.Которого,разумеется у главарей ГУФСИНа НЕТ :)
01.10.2020, 14:01
Гость: Сергей

Красавцы! Сотовые отнимать не пробовали?
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