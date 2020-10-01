В очередной Всероссийской переписи появились новые вопросы

07:21

В переписные листы Всероссийской переписи населения появились новые вопросы, пишет "Интерфакс".

Всероссийская перепись населения началась сегодня, 1 октября, в труднодоступных районах РФ. В текущем году в листы добавились вопросы о том, какими языками владеет гражданин и какие языки использует в повседневной жизни. Это позволит оценить, как развиваются малочисленные народы, что поможет в сохранении их культуры.

Также добавлены вопросы об образовании и работе.

"Население за последние 10 лет гораздо более мобильным, появились новые формы занятости. С помощью дополнительных вопросов пытаемся оценить, как население добирается до работы", - пояснил заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Павел Смелов.

Эти данные помогут оценить реальные трудовые ресурсы в различных регионах, потребность в социальной, транспортной инфраструктуре.

Кроме того, изменены формулировки вопросов об образовании, они стали более понятными и доступными.

Еще одним новшеством стало использование планшетов, с которыми будут приходить переписчики. Однако в ряде регионов сохранится старая система с подписными листами, так как техника не выдерживает сурокые климатические условия (например температуры ниже -40).

Итоги Всероссийской переписи будут доступны в сети Интернет с конца 2022 года для всех желающих.