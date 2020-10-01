]]>
]]>
Главная В России Новости

В очередной Всероссийской переписи появились новые вопросы

07:21 1.10.2020

В переписные листы Всероссийской переписи населения появились новые вопросы, пишет "Интерфакс". 

Всероссийская перепись населения началась сегодня, 1 октября, в труднодоступных районах РФ. В текущем году в листы добавились вопросы о том, какими языками владеет гражданин и какие языки использует в повседневной жизни. Это позволит оценить, как развиваются малочисленные народы, что поможет в сохранении их культуры.

Также добавлены вопросы об образовании и работе. 

"Население за последние 10 лет гораздо более мобильным, появились новые формы занятости. С помощью дополнительных вопросов пытаемся оценить, как население добирается до работы", - пояснил заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Павел Смелов.

Эти данные помогут оценить реальные трудовые ресурсы в различных регионах, потребность в социальной, транспортной инфраструктуре.

Кроме того, изменены формулировки вопросов об образовании, они стали более понятными и доступными.

Еще одним новшеством стало использование планшетов, с которыми будут приходить переписчики. Однако в ряде регионов сохранится старая система с подписными листами, так как техника не выдерживает сурокые климатические условия (например температуры ниже -40).  

Итоги Всероссийской переписи будут доступны в сети Интернет с конца 2022 года для всех желающих. 

Темы: Россия, Росстат
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.10.2020, 14:52
Гость: Мдя-я-я...

Как "развивается" РУССКИЙ народ, походу, никого не интересует.
А вот коряки...
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации