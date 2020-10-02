Власти Москвы рекомендовали перевести на «удаленку» до половины сотрудников

08:05

Столичные власти порекомендовали перевести на удаленный формат работы до половины офисных сотрудников, пишет РИА Новости со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимира Ефимова.

Данная рекомендация касается, в первую очередь, тех сотрудников, которые могут выполнять свои обязанности в дистанционном формате. Эта рекомендация не коснется сотрудников промышленных, торговых и сервисных предприятий, которым необходимо находиться на рабочем месте.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин охарактеризовал ситуацию в городе по коронавирусной инфекции как "критичную", заявив, что мягкие меры не дали никакого эффекта. Это было заметно по девятибалльным пробкам на улицах и количеству людей в метрополитене.

В конце сентября градоначальник распорядился ввести в Москве на месяц домашний режим для пожилых людей и дистанционную работу для сотрудников. А в начале октября работодателей обязали перевести на удаленку 30 процентов работников с 5 по 28 октября. В первую очередь это касается работающих пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями.

Также из-за коронавируса в московских школах были объявлены осенние каникулы с 5 по 18 октября.