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Власти Москвы рекомендовали перевести на «удаленку» до половины сотрудников

08:05 2.10.2020

Столичные власти порекомендовали перевести на удаленный формат работы до половины офисных сотрудников, пишет РИА Новости со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимира Ефимова.

Данная рекомендация касается, в первую очередь, тех сотрудников, которые могут выполнять свои обязанности в дистанционном формате. Эта рекомендация не коснется сотрудников промышленных, торговых и сервисных предприятий, которым необходимо находиться на рабочем месте. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин охарактеризовал ситуацию в городе по коронавирусной инфекции как "критичную", заявив, что мягкие меры не дали никакого эффекта. Это было заметно по девятибалльным пробкам на улицах и количеству людей в метрополитене. 

В конце сентября градоначальник распорядился ввести в Москве на месяц домашний режим для пожилых людей и дистанционную работу для сотрудников. А в начале октября работодателей обязали перевести на удаленку 30 процентов работников с 5 по 28 октября. В первую очередь это касается работающих пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями.

Также из-за коронавируса в московских школах были объявлены осенние каникулы с 5 по 18 октября. 

Темы: Коронавирус, Москва
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Комментарии читателей
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02.10.2020, 15:12
Гость: ну

ну когда вирус не является реальной причиной, то ни какая вакцины не поможет.
02.10.2020, 10:50
Гость: Игорь

В России изобрели лучшую в мире вакцину от короновируса!!! В чем проблема!? Особенно для Москвы и его бюджета!?!
02.10.2020, 10:43
Гость: Оттудова

А "власть" Москвы не хочет официально карантин объявить, или по прежнему хочет "граждан" Москвы на самоудовлетворение, тьфу, самоизоляцию(?!!) принудить? ))
02.10.2020, 10:23
Гость: майк

Большая дыра в бюджете, такое количество сотрудников будет не по карману в условиях рухнувшего спроса и самоизоляции-подержат на минималке и распрощаются
02.10.2020, 10:05
Гость: николя

Есть указ Мэра от 25.09.2020, в котором не указаны ни 50, ни 30, ни 1 %%, которые должны быть переведены на удаленку.
так что имеет место сплошная самодеятельность на местах и желание выслужиться.
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