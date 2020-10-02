Власти Москвы рекомендовали перевести на «удаленку» до половины сотрудников
Столичные власти порекомендовали перевести на удаленный формат работы до половины офисных сотрудников, пишет РИА Новости со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимира Ефимова.
Данная рекомендация касается, в первую очередь, тех сотрудников, которые могут выполнять свои обязанности в дистанционном формате. Эта рекомендация не коснется сотрудников промышленных, торговых и сервисных предприятий, которым необходимо находиться на рабочем месте.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин охарактеризовал ситуацию в городе по коронавирусной инфекции как "критичную", заявив, что мягкие меры не дали никакого эффекта. Это было заметно по девятибалльным пробкам на улицах и количеству людей в метрополитене.
В конце сентября градоначальник распорядился ввести в Москве на месяц домашний режим для пожилых людей и дистанционную работу для сотрудников. А в начале октября работодателей обязали перевести на удаленку 30 процентов работников с 5 по 28 октября. В первую очередь это касается работающих пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями.
Также из-за коронавируса в московских школах были объявлены осенние каникулы с 5 по 18 октября.