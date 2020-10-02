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Украина стала основным перевозчиком санкционных продуктов по России

12:26 2.10.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Украина стала главным перевозчиком «санкционки» по РФ после открытия транзита в 2020 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Центра развития цифровых платформ (ЦРЦП). Это организация — разработчик системы отслеживания перевозок товаров на авто и железнодорожном транспорте.

По данным ЦРЦП, с марта по сентябрь текущего года через Россию проследовали 4,4 тысячи рейсов с запрещенными товарами, среди которых в основном оказались продукты питания. Как правило, зарубежные грузоперевозчики везли мясную продукцию (37%), зерно и злаки (12%), бумагу, картон, молочные продукты (все по 9%), фрукты и орехи (5%), рыбу (3%).

Большинство перевозок станционных товаров через РФ пришлось на Украину — 61% от общего числа, или 2 700 рейсов. Большая доля поставок шла в Казахстан — около 2 тысяч рейсов, Азербайджан — почти 400 рейсов, Грузию — свыше 300 рейсов.

Возможность ввозить в Россию запрещенные товары из государств, против которых Кремль с 2014 года вводил ответные санкции, появилась у перевозчиков только в этом году. Поручение открыть российские дороги для санкционки дал в июне 2019 года президент РФ Владимир Путин. Ставилось условие, что транзит таких товаров будет отслеживаться с помощью специальных систем контроля.

Темы: Россия, Украина, Продовольственная безопасность России, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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02.10.2020, 16:47
Гость: gvozd

странная ситуация, правительство рф позволяет зарабатывать украинским фирмам - которые финансируют обстрелы и убийства русских..
02.10.2020, 16:25
Гость: уточнение

Ответные, когда они симметричные. Какие товары, происхождения РФ, запрещены к импорту из РФ? Никакие, исключая товары из Крыма, который не признается "российским". А какие контрсанкции ввела РФ(ее власти)? Запреты именно на импорт, товары в статье(санкционные) приведены. Продовольственные товары, которые и "ватникам" доступны. Странный "ответ".Понятно, что их производители в РФ таким санкциям рады, конкурировать то тяжелей. Между тем в ЕС и США кроме энергоресурсов на значительные суммы продаются товары по "закрытым статьям".Что-то "интересненькое" для покупателей. Экспорт их, судя по всему, не ограничивается.
02.10.2020, 15:57
Гость: Александр1

Не понятно,если Украина враг а она враг России то почему мы имеем бизнес с врагом? Или деньги не "пахнут"?
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