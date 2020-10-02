Украина стала основным перевозчиком санкционных продуктов по России

12:26

Украина стала главным перевозчиком «санкционки» по РФ после открытия транзита в 2020 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Центра развития цифровых платформ (ЦРЦП). Это организация — разработчик системы отслеживания перевозок товаров на авто и железнодорожном транспорте.

По данным ЦРЦП, с марта по сентябрь текущего года через Россию проследовали 4,4 тысячи рейсов с запрещенными товарами, среди которых в основном оказались продукты питания. Как правило, зарубежные грузоперевозчики везли мясную продукцию (37%), зерно и злаки (12%), бумагу, картон, молочные продукты (все по 9%), фрукты и орехи (5%), рыбу (3%).

Большинство перевозок станционных товаров через РФ пришлось на Украину — 61% от общего числа, или 2 700 рейсов. Большая доля поставок шла в Казахстан — около 2 тысяч рейсов, Азербайджан — почти 400 рейсов, Грузию — свыше 300 рейсов.

Возможность ввозить в Россию запрещенные товары из государств, против которых Кремль с 2014 года вводил ответные санкции, появилась у перевозчиков только в этом году. Поручение открыть российские дороги для санкционки дал в июне 2019 года президент РФ Владимир Путин. Ставилось условие, что транзит таких товаров будет отслеживаться с помощью специальных систем контроля.