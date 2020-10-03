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В Хабаровске прошла 85-я акция в поддержку арестованного Сергея Фургала

10:36 3.10.2020
Фото с сайта dvnovosti.ru

Жители Хабаровска тринадцатую субботу подряд вышли на акцию в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Они собрались на центральной площади Ленина. Затем протестующие двинулись шествием по городу. Во время марша звучали лозунги в поддержку экс-губернатора, а также против федеральных властей. В том числе митингующие скандировали  "Свободу!", “Я, мы, он, она - за Фургала вся страна” и "Мы идем по лужам, Путин нам не нужен". Одновременно на площади громко играла классическая музыка.

Акция прошла, несмотря на плохую погоду - в Хабаровске похолодало, идет дождь.

Мэрия сообщает, что число участников акции сокращается. По оценке властей, на площадь имени Ленина пришли около 500 человек, пишет "Интерфакс"

Представители оппозиции согласны с тем, что акция собрала меньше людей, чем неделю назад и связывают это с плохой погодой. Однако оценивают количество участников выше - не менее чем в 1 тыс. человек в начале шествия.

О задержании Сергея Фургала следственный комитет сообщил в ночь на 9 июля. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 30, ст. 33 ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Темы: Хабаровск, Хабаровский край, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Акции протеста и демонстрации в России
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Комментарии читателей
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03.10.2020, 15:06
Гость: Предложение

Будет ли справедливо судить Фургала, но не судить Чубайса, Грефа или Набиуллину... Может Фургала лучше назначить на ысокую хлебную должность, как, например, вора Сердюкова?
03.10.2020, 15:01
Гость: Чубайсятина

Путин оказался мелким и не умным, вся его политика ущерба и ведёт страну к катастрофе!
03.10.2020, 14:58
Гость: Кино!

Убийцам миллионов россиян сидеть во власти можно, а Фургалу за недоказанное убийство трех бандитов, иначе зачем их убивать, шьют дело.... И почему решили судить, а не применили новичок? Странно!
03.10.2020, 14:26
Гость: Чингис

Казнокрадов,гос.преступников и уж тем более уголовных преступников в "погонах",или как этот вот фуцгал - нужно судить быстрее,яснее,публично,и,как правило к Высшей Мере Социальной защиты,и важно: с полной конфискацией до Седьмого колена,потому что все наворованное вегда написано на родню.Если скрываются за Границей - то находить и наказывать по-Моссадовски,по-Израильски.Это СПРАВЕДЛИВО.
90% кроме известно кого будут ЗА.
03.10.2020, 13:39
Гость: А957

Деньги и энтузиазм кончаются, а холода начинаются.
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