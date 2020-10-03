В Хабаровске прошла 85-я акция в поддержку арестованного Сергея Фургала

10:36

Жители Хабаровска тринадцатую субботу подряд вышли на акцию в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Они собрались на центральной площади Ленина. Затем протестующие двинулись шествием по городу. Во время марша звучали лозунги в поддержку экс-губернатора, а также против федеральных властей. В том числе митингующие скандировали "Свободу!", “Я, мы, он, она - за Фургала вся страна” и "Мы идем по лужам, Путин нам не нужен". Одновременно на площади громко играла классическая музыка.

Акция прошла, несмотря на плохую погоду - в Хабаровске похолодало, идет дождь.

Мэрия сообщает, что число участников акции сокращается. По оценке властей, на площадь имени Ленина пришли около 500 человек, пишет "Интерфакс"

Представители оппозиции согласны с тем, что акция собрала меньше людей, чем неделю назад и связывают это с плохой погодой. Однако оценивают количество участников выше - не менее чем в 1 тыс. человек в начале шествия.

О задержании Сергея Фургала следственный комитет сообщил в ночь на 9 июля. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 30, ст. 33 ч. 2 ст. 105 УК РФ).