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У семьи сотрудницы ГУФСИН Прикамья изъяли гостиницу стоимостью 46 млн руб.

19:02 4.10.2020
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов

Прокуратура потребовала изъять у семьи сотрудницы ГУФСИН  земельный участок и гостиницу в Краснодарском крае. Женщина не смогла доказать, что сама заработала на покупку этого имущества.

В результате проверки прокуратурой Пермского края соблюдения антикоррупционного законодательства, было установлено, что в 2015 году супруг одной из госслужащих ведомства купил земельный участок 3882 квадратных метра в Краснодарском крае и два здания общежитий, используемых в качестве гостиницы, пишет издание 59.ru.

Кадастровая стоимость имущества составила 46 миллионов рублей, что существенно превысило совокупный доход семьи сотрудницы за три года. Во время проверки женщина не смогла подтвердить законность получения дохода. В связи с этим прокуратура потребовала изъять землю и здания в пользу Российской Федерации.

Суд иск удовлетворил, но решение еще в законную силу не вступило. У чиновницы есть возможность его опротестовать.

Темы: ФСИН, Пермский край, Борьба с коррупцией в России
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Комментарии читателей
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04.10.2020, 23:37
Гость: Бывалый

Сколько раз можно повторять для российских чиновников, воровать и брать взятки в РФ никому не запрещено, особенно чиновникам, для этого они и существуют и работают, но всегда нужно делиться со своим начальством. Вы же все живете по воровским законам поэтому провернули темное дело отдайте сразу половину в общаг или своему начальнику и все и не будет никаких вопросов. Занесла бы эта дама сразу 23 лимона своему шефу в ГУФСИН и все а он дальше сам знает сколько следует отстегнуть прокурору и губернатору. А так сидит её начальник и думает вот эта коза хапает постоянно купила землю и гостиницу открыла а мне её благодетелю с этого ничего, кто её на это теплое место пристроил и отмазывает постоянно. Позвоню-ка я прокурору путь на неё дело заведет и накажет по полной раз тварь такая не благодарная, совсем нюх потеряла, думает что мы про неё ничего не знаем, мы все обо всех знаем, кругом стукачи во всех конторах сидят.
04.10.2020, 20:48
Гость: Гость

Самое прикольное, что даже я не смогла бы доказать происхождение своего имущества. В смысле мой уровень жизни явно не соответствует моим доходам. Но поскольку я враг народа, то других доходов, кроме как работать на врага, у меня по логике вещей быть не должно. Ну да конечно - стала бы я так парится ради бабок - чтобы потом их у меня просто отобрали. Я что похожа на идиотку, что ли? Нет, ради этих фантиков я даже шага лишнего не ступлю. В этом мире есть вещи намного ценнее резанной бумаги. И самое главное - этого как раз у меня никто не сможет отнять. А вообще впереди нас ожидает очень много всего интересного. Как говорится, мы делили апельсин - много нас, а он один. В смысле это очень интересно наблюдать, когда делить уже в общем-то нечего, а желающих это сделать наоборот - хоть отбавляй. Ну это типа того, как толпа решает, кого из них можно было бы съесть на обед, чтобы всем остальным не умереть с голоду. Да-да, что-то подобное нас и ожидает в ближайшем будущем. Ну не буквально конечно съесть, а имеется в виду - выехать за ваш счёт. К примеру, если уволят вас, то остальным больше достанется, или если конкретно вас развести на бабки, то остальным уже не придётся платить. Кстати, последнее я как раз сегодня уже услышала. Только я же не лохушка, хотя не в этом дело. Моя ценность как раз не в деньгах - так что фиг они с меня возьмут. Но сам факт, что уже попытались - о многом говорит. Похоже мы падаем в пропасть намного быстрее, чем многие даже ожидали...
04.10.2020, 19:24
Гость: Хватит кошмарить юристов!

Неравноправие - почему бизнесмену можно гостиницу, а юристке нельзя? Так скоро дойдёт - даже у Судей отнимать начнёте. Безобразие!
04.10.2020, 19:18
Гость: Это для

vip заключенных.
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