У семьи сотрудницы ГУФСИН Прикамья изъяли гостиницу стоимостью 46 млн руб.

19:02

Прокуратура потребовала изъять у семьи сотрудницы ГУФСИН земельный участок и гостиницу в Краснодарском крае. Женщина не смогла доказать, что сама заработала на покупку этого имущества.

В результате проверки прокуратурой Пермского края соблюдения антикоррупционного законодательства, было установлено, что в 2015 году супруг одной из госслужащих ведомства купил земельный участок 3882 квадратных метра в Краснодарском крае и два здания общежитий, используемых в качестве гостиницы, пишет издание 59.ru.

Кадастровая стоимость имущества составила 46 миллионов рублей, что существенно превысило совокупный доход семьи сотрудницы за три года. Во время проверки женщина не смогла подтвердить законность получения дохода. В связи с этим прокуратура потребовала изъять землю и здания в пользу Российской Федерации.

Суд иск удовлетворил, но решение еще в законную силу не вступило. У чиновницы есть возможность его опротестовать.