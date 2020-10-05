Роскосмос передал следственным органам снимки побережья Камчатки

17:12

Роскосмос опубликовал спутниковые фотографии, на которых показаны прибрежные районы Камчатки, где ранее было зафиксировано превышение содержания нефтепродуктов и фенола.

«Несмотря на облачность, была проведена съемка, результаты которой переданы в следственные органы и властям Камчатского края для проведения дальнейшей экспертизы», - говорится в Twitter-канале Роскосмоса.

Напомним, ранее сообщалось, что на побережье курильского острова Парамушир выбросило большое количество погибших морских животных. Местные жители опасаются, что это может быть связано с экологическими проблемами, а власти рассматривают три варианта экокатастрофы.