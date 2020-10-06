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Зюганов: Навальный - это молодой Ельцин, только трезвый

19:50 6.10.2020
Геннадий Зюганов © KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сравнил оппозиционера Алексея Навального с первым президентом России Борисом Ельциным, сообщает НСН.

«Мы к выборам отнеслись всерьез. Здесь два подхода: государственно-патриотический или либерально-олигархический с раскруткой Навального. А Навальный - это молодой Ельцин, только трезвый», — заявил Зюганов на встрече руководителей партий с президентом РФ Владимиром Путиным, который является преемником Бориса Ельцина.

Геннадий Зюганов дважбы проигрывал выборы президента РФ Борису Ельцину в 1992 и 1996 годах.

 

Темы: Внутриполитическая ситуация в России, Политические партии в России, Алексей Навальный, Геннадий Зюганов
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Комментарии читателей
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06.10.2020, 23:26
Гость: Алевтина

Так "трясутся от страха",ну,прямо так сильно трясутся,что земля под Кремлем ходуном ходит. И волнами,так знаете,по всей России от эпицентра в Кремле,как землятрясение расходится по всей России.Много лет уже трясутся,люди уже привыкли.Как затрясет и россияне промеж собой так и говорят:"Это опять "ворье в высших эшелонах власти" трясется от страха"...
06.10.2020, 22:46
Гость: совсем плохой Зюганов стал

Навальному до Ельцина как до Киева на карачках.
06.10.2020, 22:29
Гость: Ну, оговорился человек,

в его-то возрасте с кем не бывает?
06.10.2020, 22:05
Гость: Действительно, склероз

Ельцин-то в свои 44 года (как сейчас Навальному) был видным коммунистом-ленинцем, секретарём обкома, делегатом съездов КПСС, кандидатом в члены ЦК.
06.10.2020, 21:45
Гость: Остап

Так что насчет сменщика Зюганова? Он, вообще, есть?
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