Зюганов: Навальный - это молодой Ельцин, только трезвый

19:50

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сравнил оппозиционера Алексея Навального с первым президентом России Борисом Ельциным, сообщает НСН.

«Мы к выборам отнеслись всерьез. Здесь два подхода: государственно-патриотический или либерально-олигархический с раскруткой Навального. А Навальный - это молодой Ельцин, только трезвый», — заявил Зюганов на встрече руководителей партий с президентом РФ Владимиром Путиным, который является преемником Бориса Ельцина.

Геннадий Зюганов дважбы проигрывал выборы президента РФ Борису Ельцину в 1992 и 1996 годах.