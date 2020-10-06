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В России создадут Фонд защиты детей

16:39 6.10.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда защиты детей.

"В целях консолидации усилий государства и институтов гражданского общества по защите прав детей, созданию условий, способствующих их всестороннему развитию и воспитанию, постановляю считать целесообразным создание Общероссийской общественно-государственной организации "Фонд защиты детей", - говорится в документе.

Как отмечает РИА Новости, учредителем фонда от имени РФ является Минпросвещения.

Темы: Россия, Дети, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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06.10.2020, 19:12
Гость: Нужна целевая защита.

Фонды - это деньги на ветер.
06.10.2020, 18:57
Гость: Очень ЗА!

Уж четверть века наши верхние мудрецы-наперсточники создают фонды, управляющие компании и прочие пылесосы из бюджета и карманов налогоплательщиков. Казалось бы, в словаре уж слов неосвоенных не осталось. Теперь взялись за святое, будут защищать детей от кометы Галлея, от восхода-захода солнца со вторым пришествием...
06.10.2020, 18:08
Гость: лаврентий

Что ж, детки внучки подрастают, приходится создавать под них новые конторы...
06.10.2020, 18:01
Гость: stalker

Ну, и за счет каких средств будут формироваться средства этого фонда ? И где эти средства будут храниться ? Надеюсь, не за границей. И потом, когда и на какие цели будут использоваться средства фонда ? У нас в стране постоянно средства собираются на лечение больных детей. Народ всем миром скидывается. А государству хоть бы хны. И заметьте, во многих случаях речь идет или о лечении за границей (т.к. у нас полноценного лечения ребенок получить не может) или о реабилитации ребенка в российских клиниках, но за большие деньги. Вот вам и бесплатная страховая медицина по российски.
06.10.2020, 17:58
Гость: Ой!

А дайте мне порулить Фондом! Ну хоть каким нибудь!.. А то пенсии маловато...
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