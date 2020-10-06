В России создадут Фонд защиты детей

16:39

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда защиты детей.

"В целях консолидации усилий государства и институтов гражданского общества по защите прав детей, созданию условий, способствующих их всестороннему развитию и воспитанию, постановляю считать целесообразным создание Общероссийской общественно-государственной организации "Фонд защиты детей", - говорится в документе.

Как отмечает РИА Новости, учредителем фонда от имени РФ является Минпросвещения.