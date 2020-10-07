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Навальный призвал Европу ввести санкции против олигархов Кремля

11:52 7.10.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный призвал европейских лидеров вводить санкции не против всей России, а в отношении олигархов и ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина. Как пояснил оппозиционер, вводить ограничения против всего государства неэффективно.

«Санкции против всей страны не работают. Самое главное — ввести запрет на въезд для спекулянтов режима и заморозить их активы. Они присваивают деньги, воруют миллиарды, а на выходные летают в Берлин или Лондон, покупают дорогие квартиры и сидят в кафе», — подчеркнул политик в интервью Bild.

Навальный также выразил уверенность, что за его отравлением стоит Путин. При этом он усомнился, что Москва когда-нибудь проведет настоящее расследование всех обстоятельств инцидента. По его словам, изучением деталей отравления должна заняться Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), иначе «у режима может возникнуть соблазн применить химическое оружие против своих противников».

Оппозиционер заявил, что экономические ограничения, например, должны коснуться «сторонника Путина» и главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра Валерия Гергиева. Как пояснил Навальный, этот человек поддержал Путина на президентских выборах.

«Если он так сильно любит режим и хочет, чтобы Россия не пошла по европейскому пути, тогда вы должны сказать ему: вы очень талантливый музыкант, но мы больше не позволим вам въехать в ЕС <...> На таких людей нужно оказывать давление», —пояснил Навальный.

Темы: Германия, Международная политика, Экономические санкции и эмбарго, Алексей Навальный
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Комментарии читателей
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07.10.2020, 17:05
Гость: Иван

Да-да, один у него недостаток - живет долго...
07.10.2020, 17:02
Гость: Иван

нет-нет, который выложил враньё в сеть и судом признан клеветником, с которого взыскали моральный вред и обанкротили его контору. А сам молодец, свалил к хозяевам и вякает из под стола...
07.10.2020, 16:56
Гость: Почти 30 лет и вполне "правомочно"

Кремлём поощряется наглость жулья,
Жируют хапуги под 'крышей' Кремля!
Навальный даёт указание точно,
Наказывать зла призывая источник!
07.10.2020, 16:26
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Нам еТо незачем, согласен!:-)
07.10.2020, 16:20
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Санкции можно ввести и на Бога, тока ему на это...как бы помякше Вам объяснить. Я об этом если чО, Незнайка.
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