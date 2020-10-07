Навальный призвал Европу ввести санкции против олигархов Кремля

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Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный призвал европейских лидеров вводить санкции не против всей России, а в отношении олигархов и ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина. Как пояснил оппозиционер, вводить ограничения против всего государства неэффективно.

«Санкции против всей страны не работают. Самое главное — ввести запрет на въезд для спекулянтов режима и заморозить их активы. Они присваивают деньги, воруют миллиарды, а на выходные летают в Берлин или Лондон, покупают дорогие квартиры и сидят в кафе», — подчеркнул политик в интервью Bild.

Навальный также выразил уверенность, что за его отравлением стоит Путин. При этом он усомнился, что Москва когда-нибудь проведет настоящее расследование всех обстоятельств инцидента. По его словам, изучением деталей отравления должна заняться Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), иначе «у режима может возникнуть соблазн применить химическое оружие против своих противников».

Оппозиционер заявил, что экономические ограничения, например, должны коснуться «сторонника Путина» и главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра Валерия Гергиева. Как пояснил Навальный, этот человек поддержал Путина на президентских выборах.

«Если он так сильно любит режим и хочет, чтобы Россия не пошла по европейскому пути, тогда вы должны сказать ему: вы очень талантливый музыкант, но мы больше не позволим вам въехать в ЕС <...> На таких людей нужно оказывать давление», —пояснил Навальный.