Путин поручил проработать увеличение букмекерских отчислений на спорт

08:35

Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минфина Антону Силуанову проработать вопрос повышения букмекерских отчислений на поддержку спорта.

Как пишет ТАСС, соответствующую идею высказал сам Силуанов. По его словам, отчисления букмекерских организаций в пользу спортивных можно увеличить как минимум в два раза.

По словам Силуанова, за 2019 год букмекерские компании заработали 30 млрд. рублей, целевые отчисления составили 1,2 млрд. рублей, налоги - 770 млн.

"Мне кажется, здесь можно было бы посмотреть, ну в пару раз точно увеличить эти целевые отчисления", - заявил Силуанов, добавив, что необходимо более четко обеспечить контроль за распределением этих денег.

Путин согласился с доводами главы Минфина, поручив проработать данный вопрос.