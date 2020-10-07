]]>
]]>
Главная В России Новости

Путин поручил проработать увеличение букмекерских отчислений на спорт

08:35 7.10.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минфина Антону Силуанову проработать вопрос повышения букмекерских отчислений на поддержку спорта.

Как пишет ТАСС, соответствующую идею высказал сам Силуанов. По его словам, отчисления букмекерских организаций в пользу спортивных можно увеличить как минимум в два раза.

По словам Силуанова, за 2019 год букмекерские компании заработали 30 млрд. рублей, целевые отчисления составили 1,2 млрд. рублей, налоги - 770 млн. 

"Мне кажется, здесь можно было бы посмотреть, ну в пару раз точно увеличить эти целевые отчисления", - заявил Силуанов, добавив, что необходимо более четко обеспечить контроль за распределением этих денег. 

Путин согласился с доводами главы Минфина, поручив проработать данный вопрос.

Темы: Букмекеры и ставки в мире спорта, Налогообложение в России, Министерство финансов РФ
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.10.2020, 13:43
Гость: Для какого то рынок, а для кого то пожизненная халява.

Тогда нужно давать денег и филателистам (коллекционеры почтовых марок). Они будут покупать почтовые марки, кляссеры и этим самым почту нашу российскую поддержат.
А еще денег давать любителям пива. Глотая на халяву пиво они этим самым малый и средний бизнес поддержат.
07.10.2020, 13:29
Гость: ггг

По сусекам скрести начал...
07.10.2020, 12:05
Гость: У кого

что болит, тот о том и говорит.
07.10.2020, 11:55
Гость: Юри_й

это сколько важных людей теплые места тогда потеряют. Как им тогда свои толстые задницы прокормить, а жену, а любовниц, вы походу только о себе думаете
07.10.2020, 11:21
Гость: Зачем тогда

закрыл казино, раз деньги не пахнут?
Все комментарии (10)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации