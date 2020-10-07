Опубликовано видео взрывов в бывшей воинской части Рязанской области
Стоп-кадр из видео в YouTube
Пожар на территории бывшей воинской части в Рязанской области привел ко взрыву боеприпасов.
Сообщается, что возгорание произошло в воинской части в селе Шелемишевские хутора Скопинского района.
Причиной пожара стал огонь, перекинувшийся с загоревшейся травы на площадку, где хранились артиллерийские боеприпасы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Также отмечается, что уже началась эвакуация десяти населенных пунктов в радиусе 5 километров от горящего арсенала.