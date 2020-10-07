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Опубликовано видео взрывов в бывшей воинской части Рязанской области

15:49 7.10.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube

Пожар на территории бывшей воинской части в Рязанской области привел ко взрыву боеприпасов.

Сообщается, что возгорание произошло в воинской части в селе Шелемишевские хутора Скопинского района.

Причиной пожара стал огонь, перекинувшийся с загоревшейся травы на площадку, где хранились артиллерийские боеприпасы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Также отмечается, что уже началась эвакуация десяти населенных пунктов в радиусе 5 километров от горящего арсенала.

Темы: Происшествия, Происшествия в армии
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Комментарии читателей
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07.10.2020, 20:06
Гость: Макар

Ну что Вы... Это доморощенные стараются.
07.10.2020, 19:39
Гость: Очередной ляп

озерного кооперативы и Кисы Воробьянинова
07.10.2020, 19:31
Гость: Европеец

Всегда улыбнёт эта история с визитками Яроша ?
07.10.2020, 19:30
Гость: Европеец

Госдеп ? :)
07.10.2020, 19:20
Гость: ага

И концы в воду , то есть в дым.
Все комментарии (20)
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