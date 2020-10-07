Путину доложили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты «Циркон»

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Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об успешном запуске гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». На расстоянии 450 километров была поражена цель в Баренцевом море.

Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об успешном запуске гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». На расстоянии 450 километров была поражена цель в Баренцевом море. Видео с испытаний оружия опубликовало Минобороны.

На кадрах с разных ракурсов показан запуск ракеты с корабля. Отмечается, что скорость полета ракеты составила более 8 Махов. Из акватории Белого моря фрегат «Адмирал флота СССР Горшков» выполнил стрельбу ракетой «Циркон» по морской цели, расположенной в Баренцевом море.

Создание корабельного комплекса «Циркон» с гиперзвуковой ракетой было анонсировано еще в феврале 2011 года. На тот момент замминистра обороны Владимир Поповкин говорил, что комплекс появится в рамках госпрограммы вооружения на 2011-2020 годы. Первые испытания ракеты начались пять лет назад.

Путин ранее отмечал, что ракета способна развивать скорость около 9 Махов и сможет поражать как надводные, так и наземные цели на расстоянии более тысячи километров.