Путину доложили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об успешном запуске гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». На расстоянии 450 километров была поражена цель в Баренцевом море.
Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об успешном запуске гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». На расстоянии 450 километров была поражена цель в Баренцевом море. Видео с испытаний оружия опубликовало Минобороны.
На кадрах с разных ракурсов показан запуск ракеты с корабля. Отмечается, что скорость полета ракеты составила более 8 Махов. Из акватории Белого моря фрегат «Адмирал флота СССР Горшков» выполнил стрельбу ракетой «Циркон» по морской цели, расположенной в Баренцевом море.
Создание корабельного комплекса «Циркон» с гиперзвуковой ракетой было анонсировано еще в феврале 2011 года. На тот момент замминистра обороны Владимир Поповкин говорил, что комплекс появится в рамках госпрограммы вооружения на 2011-2020 годы. Первые испытания ракеты начались пять лет назад.
Путин ранее отмечал, что ракета способна развивать скорость около 9 Махов и сможет поражать как надводные, так и наземные цели на расстоянии более тысячи километров.