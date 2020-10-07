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Путину доложили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты «Циркон»

13:46 7.10.2020
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube

Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об успешном запуске гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». На расстоянии 450 километров была поражена цель в Баренцевом море.

Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об успешном запуске гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». На расстоянии 450 километров была поражена цель в Баренцевом море. Видео с испытаний оружия опубликовало Минобороны.

На кадрах с разных ракурсов показан запуск ракеты с корабля. Отмечается, что скорость полета ракеты составила более 8 Махов. Из акватории Белого моря фрегат «Адмирал флота СССР Горшков» выполнил стрельбу ракетой «Циркон» по морской цели, расположенной в Баренцевом море.

Создание корабельного комплекса «Циркон» с гиперзвуковой ракетой было анонсировано еще в феврале 2011 года. На тот момент замминистра обороны Владимир Поповкин говорил, что комплекс появится в рамках госпрограммы вооружения на 2011-2020 годы. Первые испытания ракеты начались пять лет назад.

Путин ранее отмечал, что ракета способна развивать скорость около 9 Махов и сможет поражать как надводные, так и наземные цели на расстоянии более тысячи километров.

Темы: Армия и обороноспособность России, Ракеты
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Комментарии читателей
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07.10.2020, 17:04
Гость: Рабинович

Не сомневаюсь в том, что "Циркон" - отличное оружие.
Но интересно сопоставить два события одного дня:
- в России испытана ракета для уничтожения морских и сухопутных целей;
- в США выведена на орбиту очередная партия спутников для глобального интернет-системы Старлинк; менее чем за полтора года выполнено уже 13 запусков в рамках проекта.
В чём разница?
В том, что США создают мир завтрашнего дня, а Россия - способы его уничтожить. Кто победит?...
07.10.2020, 16:43
Гость: ник

В СССР была "сатана" и 50000 ядерных боеголовок и где теперь СССР.За сбитый Турцией самолет адекватно не ответили.Весь капитал и дети элиты на западе.Кто же по своим детям и своим деньгам стрелять ракетами будет?Олигархи ,ау,срочно переводите свои капиталы в Россию ,в рубли,а то циркон стрельнуть может.
07.10.2020, 15:57
Гость: особенно последние путинские опусы

1. Мы прошли дно экономического кризиса
2. Нехватка мигрантов мешает выходу России на более высокие темпы развития экономики
07.10.2020, 15:53
Гость: На ГАЗе

сломался пресс, шведы не продают запчасти, может их цирконом, раз сами делать не можем?
07.10.2020, 15:49
Гость: да-да

тоже обратил внимание. Все как всегда кремлевские пиар-технологии, да еще с многократными повторами на ТВ. Обычно это они запускают перед выборами. А сегодня в условиях санкций Запада, Россия оказалась совершенно не готовой к защите своих нацинтересов. У власти по прежнему Ельцинисты, которые связаны родственными нитями с Мировой финансовой закулисой и сознательно препятствуют внутреннему развитю страны.
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