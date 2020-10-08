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Губернатор Югры Наталья Комарова заразилась коронавирусом

21:08 8.10.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова сообщила о положительном тесте на коронавирус. Об этом она написала в своем Instagram.

«Друзья, у меня ПЦР+, чувствую себя нормально. Перехожу на удаленку. Работаем в онлайне. Пожалуйста, берегите себя, близких и окружающих»,— написала Комарова. Глава региона призвала жителей Югры беречь себя и окружающих.

Отметим, что Наталье Комаровой 64 года, она возглавляет регион с 2010 года. Спустя несколько дней после инаугурации Натальи Комаровой (прошла вновь 13 сентября) о положительном тесте на COVID-19 сообщил депутат окружной думы Ринат Айсин, который присутствовал на церемонии.

По данным регионального оперштаба на 8 октября, в автономном округе - 175 новых случаев COVID-19. Всего лаборатории с начала пандемии подтвердили 23 777 диагнозов. 

Темы: Коронавирус, Ханты-Мансийск
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08.10.2020, 22:49
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