В Госдуме предложили дать «больничный» родителям учащихся на дистанционке

08:22 12.10.2020

В Госдуме предложили ввести для родителей детей до 14 лет возможность брать "больничный", в случае перехода ребенка на дистанционное обучение или внеплановые каникулы из-за пандемии.

Как пишет РИА Новости, с подобной инициативой выступили депутаты ЛДПР, направив в правительство соответствующий законопроект. Документ предполагает внесение изменений в статьи 5 и 6 Федерального закона "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством", согласно которым случаи, при которых застрахованные лица обеспечиваются пособием по временной нетрудоспособности, дополняются случаем, при котором для обучающегося ребенка в возрасте до 14 лет вводятся внеплановые дополнительные каникулы в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

Предполагается, что пособие по временной нетрудоспособности, в таком случае, будет выплачиваться одному из родителей или законному представителю за весь период внеплановых дополнительных каникул.

Парламентарии пояснили, что в случае введения внеплановых каникул или перевода ребенка младше 14 лет на дистанционное обучение, у работающих родителей возникает проблема того, с кем можно оставить детей. Вместе с тем, далеко не всегда получается договориться с работодателем о предоставлении дополнительного отпуска.