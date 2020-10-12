В Госдуме предложили дать «больничный» родителям учащихся на дистанционке

В Госдуме предложили ввести для родителей детей до 14 лет возможность брать "больничный", в случае перехода ребенка на дистанционное обучение или внеплановые каникулы из-за пандемии.

Как пишет РИА Новости, с подобной инициативой выступили депутаты ЛДПР, направив в правительство соответствующий законопроект. Документ предполагает внесение изменений в статьи 5 и 6 Федерального закона "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством", согласно которым случаи, при которых застрахованные лица обеспечиваются пособием по временной нетрудоспособности, дополняются случаем, при котором для обучающегося ребенка в возрасте до 14 лет вводятся внеплановые дополнительные каникулы в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

Предполагается, что пособие по временной нетрудоспособности, в таком случае, будет выплачиваться одному из родителей или законному представителю за весь период внеплановых дополнительных каникул.

Парламентарии пояснили, что в случае введения внеплановых каникул или перевода ребенка младше 14 лет на дистанционное обучение, у работающих родителей возникает проблема того, с кем можно оставить детей. Вместе с тем, далеко не всегда получается договориться с работодателем о предоставлении дополнительного отпуска.

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Комментарии читателей
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12.10.2020, 10:14
Гость: Москва

В "Белом Ветре" руководство говорило: " или дети, или работа, выбирайте".
12.10.2020, 09:24
Гость: Может

всю думу на карантин?
12.10.2020, 09:04
Гость: с одной стороны инициатива хорошая, с другой-кто

работать будет, если с детьми на больничный посядят и тек кто старше 65-ти.
Рухнет всё.
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