Суд арестовал новые многомиллионные банковские счета Абызова

Михаил Абызов

Столичный суд наложил обеспечительный арест на многомиллионные банковские счета бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщает ТАСС.

По данным агентства, в рамках расследования уголовного дела в отношении Абызова, Следственный комитет России обнаружил различные банковские счета. Сумма арестованного имущества - многомиллионные активы, полученные "в результате преступных действий Абызова и его сообщников".

"Обнаружить различные банковские счета стало возможным благодаря кропотливой работе и эффективному взаимодействию следствия, оперативных служб, а также оперативным ответам из зарубежных и российских банков", - рассказал собеседник агентства.

В Басманном суде Москвы ТАСС уточнили, что суд удовлетворил ходатайство СК и разрешил наложение ареста на денежные средства в разной валюте, находящиеся на счетах компаний "Беста Холдингс Лимитед", "Алинор Инвестментс Лимитед", "Куллен Холдингс Лимитед", "Лисенто Инвестментс Лтд", "Вантросо Трейдинг Лтд", открытых в ПАО "Совкомбанк".

В суде не уточнили сумму арестованного имущества. 

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