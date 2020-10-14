Суд арестовал новые многомиллионные банковские счета Абызова
Столичный суд наложил обеспечительный арест на многомиллионные банковские счета бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщает ТАСС.
По данным агентства, в рамках расследования уголовного дела в отношении Абызова, Следственный комитет России обнаружил различные банковские счета. Сумма арестованного имущества - многомиллионные активы, полученные "в результате преступных действий Абызова и его сообщников".
"Обнаружить различные банковские счета стало возможным благодаря кропотливой работе и эффективному взаимодействию следствия, оперативных служб, а также оперативным ответам из зарубежных и российских банков", - рассказал собеседник агентства.
В Басманном суде Москвы ТАСС уточнили, что суд удовлетворил ходатайство СК и разрешил наложение ареста на денежные средства в разной валюте, находящиеся на счетах компаний "Беста Холдингс Лимитед", "Алинор Инвестментс Лимитед", "Куллен Холдингс Лимитед", "Лисенто Инвестментс Лтд", "Вантросо Трейдинг Лтд", открытых в ПАО "Совкомбанк".
В суде не уточнили сумму арестованного имущества.