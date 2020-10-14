Суд арестовал новые многомиллионные банковские счета Абызова

09:14 14.10.2020

Столичный суд наложил обеспечительный арест на многомиллионные банковские счета бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщает ТАСС.

По данным агентства, в рамках расследования уголовного дела в отношении Абызова, Следственный комитет России обнаружил различные банковские счета. Сумма арестованного имущества - многомиллионные активы, полученные "в результате преступных действий Абызова и его сообщников".

"Обнаружить различные банковские счета стало возможным благодаря кропотливой работе и эффективному взаимодействию следствия, оперативных служб, а также оперативным ответам из зарубежных и российских банков", - рассказал собеседник агентства.

В Басманном суде Москвы ТАСС уточнили, что суд удовлетворил ходатайство СК и разрешил наложение ареста на денежные средства в разной валюте, находящиеся на счетах компаний "Беста Холдингс Лимитед", "Алинор Инвестментс Лимитед", "Куллен Холдингс Лимитед", "Лисенто Инвестментс Лтд", "Вантросо Трейдинг Лтд", открытых в ПАО "Совкомбанк".

В суде не уточнили сумму арестованного имущества.