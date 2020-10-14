Московские старшеклассники перейдут на дистанционное обучение

09:31 14.10.2020

Московские старшеклассники, ученики с 6 по 11 класс, перейдут на дистанционное обучение с 19 октября, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Дистанционное обучение старшеклассников продлится две недели. При этом ученики первых - пятых классов вернутся к очному обучению.

По словам Собянина, данное решение было принято с целью снизить скорость распространений вирусных заболеваний.

«Старшие школьники больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. На их долю приходится две трети заболевших детей. По опыту весенних месяцев мы знаем, что старшеклассники достаточно успешно адаптируются к дистанционному формату обучения. Младшим это сделать сложнее. К тому же родители не могут оставить их один на один с онлайн-платформой, а сами уйти на работу. Особая ситуация у пятиклассников. Это первый год обучения в средней школе, с новым классным руководителем и новыми учителями. Период достаточно стрессовый для ребенка. Поэтому будет лучше, если они тоже вернутся в школу», — прокомментировал Собянин.

Транспортные карты младших школьников разблокируют. Старшеклассники по-прежнему не смогут воспользоваться правом бесплатного проезда.

Кроме того, с 19 октября по 1 ноября не будут работать учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, подведомственные Правительству Москвы. При этом детские сады работают в обычном режиме.

Всем негосударственным образовательным организациям рекомендуют принять аналогичные меры.

В школах также планируют ввести новый формат преподавания — тьюторство. Уроки будут вести студенты и выпускники педагогических вузов, а опытные учителя будут помогать и контролировать учебный процесс дистанционно. Такой формат введут в отдельных классах через две-три недели. По словам Мэра Москвы, это позволит лучше защитить от угрозы заражения учителей старшего возраста и педагогов с хроническими заболеваниями.