Президент Киргизии принял решение уйти в отставку

11:08 15.10.2020

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что решил подать в отставку. Заявление главы государства опубликовано на сайте президента.

Полномочия президента Киргизии в случае отставки переходят спикеру парламента, гласит Конституция страны.

«Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан», - сказал Жээнбеков.

Глава государства заявил, что уходит, потому что - несмотря на назначение Садыра Жапарова премьер-министром - протесты не стихают. Он просит нового главу правительства и других политиков увести своих сторонников с улиц.

Между тем митингующие сторонники премьера Жапарова после отставки президента выдвинули новое требование - о роспуске парламента.

В начале октября в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После потасовок протестующих с полицией сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором находится и президентская администрация.