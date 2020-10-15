Президент Киргизии принял решение уйти в отставку
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что решил подать в отставку. Заявление главы государства опубликовано на сайте президента.
Полномочия президента Киргизии в случае отставки переходят спикеру парламента, гласит Конституция страны.
«Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан», - сказал Жээнбеков.
Глава государства заявил, что уходит, потому что - несмотря на назначение Садыра Жапарова премьер-министром - протесты не стихают. Он просит нового главу правительства и других политиков увести своих сторонников с улиц.
Между тем митингующие сторонники премьера Жапарова после отставки президента выдвинули новое требование - о роспуске парламента.
В начале октября в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После потасовок протестующих с полицией сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором находится и президентская администрация.
Комментарии читателей Оставить комментарий
и не только зеленский.
Зеленский что-то засиделся на должности.
Зав. туалетом намедни тоже решил уйти с должности. Прям поветрие какое-то.
Лукашенко.
И Макрону туда же дорога! Не стихают народные протесты желтых жилетов, но он и в ус не дует! Палят в протестующих резиновыми пулями, травят газом, обливают ледяной водой, тысячами бросают в застенки!