В Хабаровске прошла очередная субботняя акция в поддержку Фургала

10:26 17.10.2020

В Хабаровске прошла очередная акцию в поддержку бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала, который был арестован три месяца назад по делу об организации убийств.

На площади Ленина в Хабаровске собрались не только местные жители, но и приезжие из других городов региона, в том числе из Владивостока, пишет Росбалт со ссылкой на местные СМИ.

Между колонной протестующих и зданием администрации региона в ряд выстроились полицейские, которые напоминают о том, что акция не согласована с властями. В прошлую субботу митинг разогнал ОМОН.

Как сообщает мэрия Хабаровска на своем сайте, требования активистов не изменились — это проведение открытого суда присяжных и рассмотрения дела Фургала на территории региона.

Протестующие проводят мероприятие под музыку Игоря Корнелюка, перед администрацией города из громкоговорителей играют патриотические песни.

На минувшей неделе суд рассмотрел 40 материалов в отношении участников протестов. Некоторые из них получили штрафы, кто-то был приговорен к обязательным работам, несколько человек — арестованы.