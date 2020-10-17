В Хабаровске прошла очередная субботняя акция в поддержку Фургала

В Хабаровске прошла очередная акцию в поддержку бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала, который был арестован три месяца назад по делу об организации убийств. 

На площади Ленина в Хабаровске собрались не только местные жители, но и приезжие из других городов региона, в том числе из Владивостока, пишет Росбалт со ссылкой на местные СМИ.

Между колонной протестующих и зданием администрации региона в ряд выстроились полицейские, которые напоминают о том, что акция не согласована с властями. В прошлую субботу митинг разогнал ОМОН.

Как сообщает мэрия Хабаровска на своем сайте, требования активистов не изменились — это проведение открытого суда присяжных и рассмотрения дела Фургала на территории региона.

Протестующие проводят мероприятие под музыку Игоря Корнелюка, перед администрацией города из громкоговорителей играют патриотические песни.

На минувшей неделе суд рассмотрел 40 материалов в отношении участников протестов. Некоторые из них получили штрафы, кто-то был приговорен к обязательным работам, несколько человек — арестованы.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.10.2020, 16:57
    Гость: Иван Иваныч

    Я тебя умоляю. Где народ и где Фургал, купивший замок бельгийского короля. При этом наделавший долгов, которые Дегтярёв без федерального центра не разберёт.

  4. 17.10.2020, 16:24
    Гость: stalker

    А что на этот раз разгонять не стали ? Наверное потому, что митингующих стало больше. Это ответ на разгон митинга в прошлые выходные. Такая реакция общественности была предсказуемой, но региональным властям понять это сложно. Из-за того, что власть с народом одной жизнью не живет и оттого его не понимает. Чем крепче сжимаешь пружину, тем сильнее ее сопротивление. Так и в жизни.

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