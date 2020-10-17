В Хабаровске прошла очередная субботняя акция в поддержку Фургала
В Хабаровске прошла очередная акцию в поддержку бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала, который был арестован три месяца назад по делу об организации убийств.
На площади Ленина в Хабаровске собрались не только местные жители, но и приезжие из других городов региона, в том числе из Владивостока, пишет Росбалт со ссылкой на местные СМИ.
Между колонной протестующих и зданием администрации региона в ряд выстроились полицейские, которые напоминают о том, что акция не согласована с властями. В прошлую субботу митинг разогнал ОМОН.
Как сообщает мэрия Хабаровска на своем сайте, требования активистов не изменились — это проведение открытого суда присяжных и рассмотрения дела Фургала на территории региона.
Протестующие проводят мероприятие под музыку Игоря Корнелюка, перед администрацией города из громкоговорителей играют патриотические песни.
На минувшей неделе суд рассмотрел 40 материалов в отношении участников протестов. Некоторые из них получили штрафы, кто-то был приговорен к обязательным работам, несколько человек — арестованы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Я тебя умоляю. Где народ и где Фургал, купивший замок бельгийского короля. При этом наделавший долгов, которые Дегтярёв без федерального центра не разберёт.
Один довольно часто пишет здесь посты. Под ником иван иваныч...
Число протестующих уже даже не называется.
А что на этот раз разгонять не стали ? Наверное потому, что митингующих стало больше. Это ответ на разгон митинга в прошлые выходные. Такая реакция общественности была предсказуемой, но региональным властям понять это сложно. Из-за того, что власть с народом одной жизнью не живет и оттого его не понимает. Чем крепче сжимаешь пружину, тем сильнее ее сопротивление. Так и в жизни.
Ну вышли. И чё? В чем новость. Что в Росиии ещё есть придурки ?