«Виновна по всем пунктам!» Преподаватель вуза написала донос на саму себя

15:02 18.10.2020

Работники высшей школы возмущены очередной атакой российских силовиков на свободу слова в стране

Российские правоохранители преподнесли новый подарок демократической общественности страны. На сей раз отличились прокуроры, которые фактически призвали студентов и преподавателей вузов писать доносы друг на друга, тем самым загоняя страну все глубже в тоталитарную пропасть.

На официальном сайте Межрегионального профсоюза работников высшей школы «Университетская солидарность» появился материл «Прокуратура ищет врагов народа», в котором, в частности, говорится:

«Нам стало известно, что Никулинская межрайонная прокуратура по поручению прокуратуры города Москвы вчера инициировала «проверку исполнения законодательства научными и образовательными организациями». Прокуратура просит вузы предоставить информацию о лицензии, аккредитации, организации электронного обучения и многом другом. Но внимание привлекает второй раздел документа, который мы приводим ниже.

Полный текст документа по ссылке.

Профсоюз требует прекратить нарушать автономию университетов и грубо нарушать Конституцию РФ (ст. 29 о свободе слова и др.). По мнению прокуратуры, подготовка наблюдателей на выборы, инициативы по изменению законодательства, продвижение демократических и либеральных ценностей — это действия, которые должны вызывать подозрение у университетского начальства. Мы наблюдаем то, что прокуратура пытается заставить вузы доносить на собственных студентов и сотрудников. Т.е. фактически подталкивает вузы к превышению их полномочий и наделяют не свойственными функциями карательных органов. Этот документ — образец нагнетания ксенофобии и алармистских настроений, фактически призыв к противодействию международным академическим связям...»

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Преподаватель Школы актуальных гуманитарных исследований Александра Архипова оригинально откликнулась на эту отвратительную инициативу московских прокуроров, написав и опубликовав в своем блоге само-донос:

«Явка с повинной от преподавателя вуза

Дорогая прокуратура,

вы потребовали от вузов представить вам сведения об неблагонадежных студентах и преподавателях, а также про различные мероприятия, которые считаются "направленными на подрыв государственной власти" и финансируются иностранными организациями (полный список крамолы - в первом комментарии).

Чтобы облегчить вам работу, я хочу сделать само-донос. Итак, по каким критериям меня можно зачислить в стан "врагов народа", сидящих в вузах.

1. Среди прочих требований, о которых вузы должны доносить как угрожающих нашему строю, есть такой: "вмешательство в электоральные процессы".

"Вмешательством" вы называете в том числе: "подготовка наблюдателей на выборах, осуществления наблюдения на выборах, обеспечения мониторинга и сбора данных о нарушениях законодательства в ходе выборов".

Еще раз - наблюдение на выборах и сбор данных о нарушениях законодательства является вмешательством в выборы.

Да, я "вмешивалась в выборы" - я, преподаватель вуза, была наблюдателем и сообщала о нарушениях. Поэтому спешу донести о собственной противоправной деятельности. И студенты тоже были. Из каких вузов - не скажу, на других доносить не буду.

2. Вы спрашиваете о случаях "идеологической обработки россиян и молодежи" через "продвижение американских и европейских либеральных демократических ценностей", а это "продвижение" может происходить через "организацию языковых курсов".

Я хочу заявить, что я везде продвигаю демократические ценности и буду это делать. Свободу слова, например, я считаю важной ценностью. Кроме того, я хочу заявить, что я знаю иностранные языки, а также постоянно склоняю своих магистрантов и студентов к знанию этой крамолы. И да, я посещала языковые курсы (например, созданные вражеской организацией "Гете-институт"). И студентам рекомендовала.

3. Виновна ли я в "разрушении традиционных духовно-нравственных ценностей"? Тут от прокураторы требуется определений - лучше всего методичка страниц на 300, что такое эти ценности. Но если эти ценности - Домострой и Трулльский собор, то я их разрушала и собираюсь это делать.

4. Далее понятный пункт. Про гражданский протест. Правда, вы просите сообщить о том, распространяется ли в вузах информация о "защите своих прав в случае задержания правоохранительными органами". Не знала, что "знание о правах" есть нарушение, но спешу донести - всегда всем об этом сообщаю.

5. Вы спрашиваете, есть ли случаи вмешательства во внутренние дела РФ "путем внесения предложений по оптимизации работы, проведения мониторингов, публикации результатов".

Да, дорогая прокуратура! это то, что делает наша исследовательская группа, мои коллеги-социологи и много кто. Правда, мы думали, что мы изучаем и помогаем развиваться, а оказывается, вмешиваемся.

Мало того, я изучаю слухи и фейковые новости и часто выступаю на публичных площадках с анализом и критикой некоторых правоприменительных практик (например, закона о фейках).

6. И наконец, Вы интересуетесь "мероприятиями по подбору талантливой молодежи с целью приглашения на учебу в зарубежные вузы". Дорогая прокуратура, я работаю в трех вузах и именно так мы и делаем. Мы очень стремимся, чтобы наши выпускники поступали в Гарвард, Беркли, были в Лондоне и в Париже. Мы помогаем им, рассказываем о грантах, пишем рекомендательные письма и очень, очень радуемся, когда это удаётся. Я рассказываю студентам про академические иностранные программы Эразмус и ДААД, приглашаю студентов приходить на их открытые лекции и больше узнавать про учёбу и стипендии.

Кстати, у меня есть научное звание Humboldt Fellow, то есть я была стипендиатом немецкого научного фонда Александра Гумбольдта. И я получала иностранное финансирование!

Список еще не закончен, но, как вы видите, я виновна уже по этим пунктам. Прошу учесть это в своих отчетах, а всех остальных - широко распространить мой само-донос...»