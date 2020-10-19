Московская платформа для обучения на удаленке обрушилась в первый день

Фото с сайта twitter.com

В первый день перехода столичных школьников 6–11 классов на дистанционную учебу на созданной для этого платформе «Московская электронная школа (МЭШ) произошел сбой. Многие классы из-за этого не смогли приступить к урокам, пишет The Bell.

По информации издания, у некоторых родителей портал Mos.ru выдавал 504 ошибку (Bad Gateway), другим выводит сообщение, что услуга недоступна. После этого некоторые учителя провели занятия в Zoom и Microsoft Teams. Ссылки на них пересылали через родительские чаты.

«Первый урок прошел с техническими сбоями в работе электронного дневника и журнала МЭШ (электронный журнал для классных руководителей и учителей). Ко второму уроку технические специалисты сделали все возможное, чтобы стабилизировать работу электронных ресурсов», — сообщили РБК в департаменте образования Москвы.

В данный момент уроки продолжаются, сообщили московские власти, отметив, что сбой в работе электронного журнала не помешал проведению занятий.

С 19 октября все московские школьники вернулись после каникул к занятиям — начальная школа и пятиклассники возобновили обучение в традиционном формате, а старшеклассники до 1 ноября будут обучаться в дистанционном режиме.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 19.10.2020, 15:35
    Гость: Да

    Проблемы с удаленным образованием можно бы использовать и на пользу дела...

    То есть можно разработать и непрерывную систему оценок всех, без исключения учеников и даже более того, с помощью этих оценок можно подбирать индивидуальные программы заданий, направленных именно на те разделы, которых данный учащийся не понимает..

    Разумеется, это потребует дополнительной работы по подбору задач, которые позволят понять, что именно не понимает учащийся..

    Но зато потом можно будет вести ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ программы по повышению уровня всех без исключения...все же это электроника, и оценка возможна почти мгновенная..

  3. 19.10.2020, 15:25
    Гость: Да

    Вирусяка вызвал такое, как я понимаю, не только в России, а почти повсеместно...кроме, возможно, Китая..

  4. 19.10.2020, 14:57
    Гость: Шило

    Что показал Вирусяка? Полный провал: медицины, образования, истерику росподребнадзора, руководства. Все! Настоящие больные, не могут получить мед.помощь! С Вирусякой, лежат дома, скоряки не едут, ждут по 5 дней! Экономика впрах! Ну, и ЧО!?

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