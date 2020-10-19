Московская платформа для обучения на удаленке обрушилась в первый день

13:41 19.10.2020

В первый день перехода столичных школьников 6–11 классов на дистанционную учебу на созданной для этого платформе «Московская электронная школа (МЭШ) произошел сбой. Многие классы из-за этого не смогли приступить к урокам, пишет The Bell.

По информации издания, у некоторых родителей портал Mos.ru выдавал 504 ошибку (Bad Gateway), другим выводит сообщение, что услуга недоступна. После этого некоторые учителя провели занятия в Zoom и Microsoft Teams. Ссылки на них пересылали через родительские чаты.

«Первый урок прошел с техническими сбоями в работе электронного дневника и журнала МЭШ (электронный журнал для классных руководителей и учителей). Ко второму уроку технические специалисты сделали все возможное, чтобы стабилизировать работу электронных ресурсов», — сообщили РБК в департаменте образования Москвы.

В данный момент уроки продолжаются, сообщили московские власти, отметив, что сбой в работе электронного журнала не помешал проведению занятий.

С 19 октября все московские школьники вернулись после каникул к занятиям — начальная школа и пятиклассники возобновили обучение в традиционном формате, а старшеклассники до 1 ноября будут обучаться в дистанционном режиме.