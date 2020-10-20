Глава СПЧ предложил нанять студентов для слежки за пассажирами в Москве

23:32 20.10.2020

Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев не понимает, какую новую информацию даст «тщательное отслеживание пассажиров» в Москве и как это повысит эффективность транспортной системы.

Так он прокомментировал РБК объявленный Центром организации дорожного движения (ЦОДД) конкурс на определение поставщика оборудования для мониторинга пассажиропотока в Москве через смартфоны.

«Пассажиропоток можно считать методами и дешевле — студента поставить на входе, например. И так все входы на станции метро фиксируются, причем по времени. Зачем еще дополнительная информация? У меня вопросы технологические, к разработчикам данной системы. Чего они добьются? Какой ценой транспортная система будет работать эффективно? Людям надо рассказывать об этом», — отметил Фадеев.

По его словам, следует тщательно разобраться, каким будет технический характер этой системы.

«Если этот контроль не будет персонализирован, если не будет при этом распознавания лиц — а в данном случае я не понимаю, зачем распознавать людей, если речь идет просто о потоке людей по тротуарам, метро, — то здесь нет никакой проблемы. Если при этом увлекутся технические работники и захотят распознавать лица, то проблема возникнет, проблема, связанная с персональными данными», — сказал глава СПЧ.

Сегодня стало известно, что власти Москвы планируют закупить 220 аппаратно-программных комплексов (АПК), которые будут отслеживать передвижение пассажиров и пешеходов. АПК будут собирать данные с Bluetooth- и Wi-Fi-устройств их MAC-адресов в радиусе 50 м, а специальная система будет формировать отчеты о передвижении пассажира за день, неделю, месяц и год.

На систему мониторинга пассажиропотока столичные власти намерены потратить 155 млн руб.