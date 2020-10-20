Глава СПЧ предложил нанять студентов для слежки за пассажирами в Москве
Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев не понимает, какую новую информацию даст «тщательное отслеживание пассажиров» в Москве и как это повысит эффективность транспортной системы.
Так он прокомментировал РБК объявленный Центром организации дорожного движения (ЦОДД) конкурс на определение поставщика оборудования для мониторинга пассажиропотока в Москве через смартфоны.
«Пассажиропоток можно считать методами и дешевле — студента поставить на входе, например. И так все входы на станции метро фиксируются, причем по времени. Зачем еще дополнительная информация? У меня вопросы технологические, к разработчикам данной системы. Чего они добьются? Какой ценой транспортная система будет работать эффективно? Людям надо рассказывать об этом», — отметил Фадеев.
По его словам, следует тщательно разобраться, каким будет технический характер этой системы.
«Если этот контроль не будет персонализирован, если не будет при этом распознавания лиц — а в данном случае я не понимаю, зачем распознавать людей, если речь идет просто о потоке людей по тротуарам, метро, — то здесь нет никакой проблемы. Если при этом увлекутся технические работники и захотят распознавать лица, то проблема возникнет, проблема, связанная с персональными данными», — сказал глава СПЧ.
Сегодня стало известно, что власти Москвы планируют закупить 220 аппаратно-программных комплексов (АПК), которые будут отслеживать передвижение пассажиров и пешеходов. АПК будут собирать данные с Bluetooth- и Wi-Fi-устройств их MAC-адресов в радиусе 50 м, а специальная система будет формировать отчеты о передвижении пассажира за день, неделю, месяц и год.
На систему мониторинга пассажиропотока столичные власти намерены потратить 155 млн руб.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Страна уже им стала , доносы, интернет под контролем ,главные сми оторваны от рельности , за хороший пряник рассказыват как вольно и хорошо дышит человек в стране родной , выезд за границу ограничен , не за горами полное закрытие , с лазейкой для особо приближенных , больше половины страны в нищете , работают за пайку. А что делать ГБ ЧК по другому не умеет.
студентов не жалко.
Во-первых, что значит "нанять" студентов ? Кто им платить будет и на каком основании ? Договора гражданско-правового порядка с ними заключат или полагаются на то, что они задарма трудиться будут ? Во-вторых, у студентов сейчас учеба идет и им не до занятий этой ерундой. Им знания получать надо. При этом надо учесть, что в нашей стране только 47 % мест в ВУЗах являются бюджетными. А за остальные места надо платить. И платить немало. С какой стати студенту, за чью учебу деньги немалые плачены, в роли привратника в том же метрополитене стоять ? Третье, все происходящее уже на тотальную служку за гражданами похоже. И все ссылки на необходимость этого из-за коронавируса больше похожи на отговорку. Коронавирус спадет, а системы слежения останутся. А иначе на фига на них такие деньги трачены ? В этой связи у меня вопрос к СПЧ. Вы вообще чем занимаетесь и куда глядите ? В четвертых, не лучше бы потратить эти средства на увеличение койко-мест в больницах, закупку лекарств и той же вакцины ? Пользы для общества больше будет.
Предлагаю таким волонтёрам бить в табло не раздумывая.
Союз по правам человека ЗА СЛЕЖКУ! Вы звери, господа.