Тува полностью обесточена из-за аварии на сетях

В Туве произошло аварийное отключение электроснабжения по всему городу, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу мэрии Кызыла.

Как говорится в сообщении властей, аварийное отключение привело к обесточеванию всей республики. Сейчас идут переключения на вторую линию через Абазу Ак-Довурак-Чадан-Кызыл.

Ожидается, что электроэнергия будет восстановлена в течение часа. 

Энергосбой произошел, когда специалисты "Россетей" пытались перевести в резерв одну из двух высоковольтных электролиний. Сработала автоматика - аварийное отключение. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.10.2020, 12:02
    Гость: ДВП

    А кто еще? Покинули гостеприимную республику,разбежались по другим регионам. А теперь и тывинцы вынуждены из-за этого бежать с родины,вслед за русскими оккупантами. Вон тувинцев уже сколько в Красноярске,Минусинске,Абакане. А там русские для них братья. А если что -бегом в прокуратуру,срочно пресечь русский национализм,шовинизм и фашизм.

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