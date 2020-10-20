Тува полностью обесточена из-за аварии на сетях
В Туве произошло аварийное отключение электроснабжения по всему городу, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу мэрии Кызыла.
Как говорится в сообщении властей, аварийное отключение привело к обесточеванию всей республики. Сейчас идут переключения на вторую линию через Абазу Ак-Довурак-Чадан-Кызыл.
Ожидается, что электроэнергия будет восстановлена в течение часа.
Энергосбой произошел, когда специалисты "Россетей" пытались перевести в резерв одну из двух высоковольтных электролиний. Сработала автоматика - аварийное отключение.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А кто еще? Покинули гостеприимную республику,разбежались по другим регионам. А теперь и тывинцы вынуждены из-за этого бежать с родины,вслед за русскими оккупантами. Вон тувинцев уже сколько в Красноярске,Минусинске,Абакане. А там русские для них братья. А если что -бегом в прокуратуру,срочно пресечь русский национализм,шовинизм и фашизм.
виноваты русские.