Тува полностью обесточена из-за аварии на сетях

09:47 20.10.2020

В Туве произошло аварийное отключение электроснабжения по всему городу, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу мэрии Кызыла.

Как говорится в сообщении властей, аварийное отключение привело к обесточеванию всей республики. Сейчас идут переключения на вторую линию через Абазу Ак-Довурак-Чадан-Кызыл.

Ожидается, что электроэнергия будет восстановлена в течение часа.

Энергосбой произошел, когда специалисты "Россетей" пытались перевести в резерв одну из двух высоковольтных электролиний. Сработала автоматика - аварийное отключение.