Под Оренбургом установили памятник убийце Чапаева

12:34 21.10.2020

В Оренбургской области открылся памятник одному из лидеров уральского казачества времен гражданской войны - полковнику Тимофею Сладкову, известному в истории России как "победитель Чапаева".

Как пишет "Российская газета", памятник открылся в селе Красном, автором монумента выступил московский скульптор Александр Ворожбет. Представители казачества объяснили свое решение тем, что казаки считают Сладкова героем.

"Участник Первой мировой войны Тимофей Сладков после революции стал заметной фигурой белого движения, защищая свою землю и те устои, по которым четыре века жили представители уральского казачества. Сладков не был замешан в каких-либо репрессиях против мирного населения. А его знаменитый Лбищенский рейд с отрядом в 1000 человек по тылам 25-й стрелковой Чапаевской дивизии в сентябре 1919 года до сих пор изучают в военных академиях", - заявили представители казачества.

В результате той операции был полностью уничтожен штаб Чапаевской дивизии. То сражение для Чапаева также закончилось поражением. После разгрома белого движения Сладков окончил жизнь в инвалидном доме под Парижем в 1956 году и похоронен на кладбище в Монморанси.

Памятник установлен у православного храма на улице, которая носит имя Чапаева. Средства на установку памятника собирали "всем миром".