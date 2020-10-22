Адвокат попросил Мосгорсуд об условном сроке для Михаила Ефремова

Адвокат Петр Хархорин попросил Мосгорсуд снизить наказание Михаилу Ефремову до такого, которое позволит освободить актера из-под стражи.

«В деле одни только смягчающие обстоятельства - это и наличие у него фактически четырех человек на иждивении, и то, что Ефремов признал вину и раскаялся», - заявил Хархорин. «Считаю, что самым правильным будет снизить ему наказание до такого, которое позволит не содержать его под стражей», - цитирует слова адвоката ТАСС.

Роман Филиппов, второй адвокат актера, также призвал к снисхождению в связи с раскаянием и компенсацией морального вреда потерпевшим. Третий защитник Владимир Васильев заявил о давлении на Ефремова со стороны экс-адвоката Эльмана Пашаева и призвал учесть как известность самого Ефремова, так и его отца.

«Нет никакой необходимости отправлять Ефремова на перевоспитание в места лишения свободы. Прошу суд снизить наказание до максимально возможного», - заявил Васильев и попросил Мосгорсуд назначить наказание в виде 4 лет условно.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.10.2020, 17:36
    Гость: Юляша

    Очередной алвокат-враль:на каком-таком "иждивении" находится семейка миллионеров-дармоедов ?
    И раскаяние было фальшивым и сильно запоздавшим.
    И почему не было конфискации имущества этого убийцы ?!?

  2. 22.10.2020, 17:18
    Гость: Чукча

    В Анадыре есть Дом народного творчества. Прекрасный, светлый и с множеством кружков. Так считаю, что надо дать справедливо 8 лет, но...не тюрьмы, а ссылки в Анадырь. Пусть там преподаёт театральное искусство моим землякам. Спектакли ставит и играет в них. Мы не на краю Земли. Мы тоже Россия. Надо же и нам что-то иметь слегка, пусть даже в таком плачевном раскладе. А Михаила мы тут перевоспитаем в достойного и не пьющего человека.

  4. 22.10.2020, 17:12
    Гость: Берегись автомобиля

    Он, конечно, виноват, но он... не виноват.
    Пожалейте его, товарищи судьи: он очень хороший человек.

Все комментарии (5)
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации