Адвокат попросил Мосгорсуд об условном сроке для Михаила Ефремова
Адвокат Петр Хархорин попросил Мосгорсуд снизить наказание Михаилу Ефремову до такого, которое позволит освободить актера из-под стражи.
«В деле одни только смягчающие обстоятельства - это и наличие у него фактически четырех человек на иждивении, и то, что Ефремов признал вину и раскаялся», - заявил Хархорин. «Считаю, что самым правильным будет снизить ему наказание до такого, которое позволит не содержать его под стражей», - цитирует слова адвоката ТАСС.
Роман Филиппов, второй адвокат актера, также призвал к снисхождению в связи с раскаянием и компенсацией морального вреда потерпевшим. Третий защитник Владимир Васильев заявил о давлении на Ефремова со стороны экс-адвоката Эльмана Пашаева и призвал учесть как известность самого Ефремова, так и его отца.
«Нет никакой необходимости отправлять Ефремова на перевоспитание в места лишения свободы. Прошу суд снизить наказание до максимально возможного», - заявил Васильев и попросил Мосгорсуд назначить наказание в виде 4 лет условно.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Очередной алвокат-враль:на каком-таком "иждивении" находится семейка миллионеров-дармоедов ?
И раскаяние было фальшивым и сильно запоздавшим.
И почему не было конфискации имущества этого убийцы ?!?
В Анадыре есть Дом народного творчества. Прекрасный, светлый и с множеством кружков. Так считаю, что надо дать справедливо 8 лет, но...не тюрьмы, а ссылки в Анадырь. Пусть там преподаёт театральное искусство моим землякам. Спектакли ставит и играет в них. Мы не на краю Земли. Мы тоже Россия. Надо же и нам что-то иметь слегка, пусть даже в таком плачевном раскладе. А Михаила мы тут перевоспитаем в достойного и не пьющего человека.
наградить его.
Он, конечно, виноват, но он... не виноват.
Пожалейте его, товарищи судьи: он очень хороший человек.