Адвокат попросил Мосгорсуд об условном сроке для Михаила Ефремова

16:27 22.10.2020

Адвокат Петр Хархорин попросил Мосгорсуд снизить наказание Михаилу Ефремову до такого, которое позволит освободить актера из-под стражи.

«В деле одни только смягчающие обстоятельства - это и наличие у него фактически четырех человек на иждивении, и то, что Ефремов признал вину и раскаялся», - заявил Хархорин. «Считаю, что самым правильным будет снизить ему наказание до такого, которое позволит не содержать его под стражей», - цитирует слова адвоката ТАСС.

Роман Филиппов, второй адвокат актера, также призвал к снисхождению в связи с раскаянием и компенсацией морального вреда потерпевшим. Третий защитник Владимир Васильев заявил о давлении на Ефремова со стороны экс-адвоката Эльмана Пашаева и призвал учесть как известность самого Ефремова, так и его отца.

«Нет никакой необходимости отправлять Ефремова на перевоспитание в места лишения свободы. Прошу суд снизить наказание до максимально возможного», - заявил Васильев и попросил Мосгорсуд назначить наказание в виде 4 лет условно.