Пассажиров с температурой не пустят в метро в Москве

12:40 26.10.2020

Департамент транспорта Москвы объявил об установке тепловизоров в столичном метро и МЦД (Московские центральные диаметры), а также на автовокзалах и автостанциях.

Как пишет "Интерфакс", приборы установлены при входе возле рамок металлоискателей. В случае, если у пассажира, входящего в метро, температура будет превышать 37,5 градусов Цельсия, тепловизор запищит.

Пассажиру предложат измерить температуру обычным термометром и если она действительно повышена, то его не пустят в транспорт, а посоветуют обратиться к врачу или вызовут "скорую помощь".