Пассажиров с температурой не пустят в метро в Москве

Департамент транспорта Москвы объявил об установке тепловизоров в столичном метро и МЦД (Московские центральные диаметры), а также на автовокзалах и автостанциях. 

Как пишет "Интерфакс", приборы установлены при входе возле рамок металлоискателей. В случае, если у пассажира, входящего в метро, температура будет превышать 37,5 градусов Цельсия, тепловизор запищит. 

Пассажиру предложат измерить температуру обычным термометром и если она действительно повышена, то его не пустят в транспорт, а посоветуют обратиться к врачу или вызовут "скорую помощь". 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.10.2020, 20:32
    Гость: Гость

    Лучше бы заставляли всех маски одевать. А то утром едешь на работу-и полувагона без масок. А на входе в метро стоят сопляки-типа Полиция и Росгвардия. Нагнали срочников, которые боятся слово сказать тем кто без масок идёт.

  2. 26.10.2020, 20:14
    Гость: КУРС

    А нечего разным пассажирам по метро шастать, да ещё и температуру с собой таскать. Если приспичит, то пусть садятся в свой "бентли" и говорят своему шофёру куда ехать. Температуру можно по дороге выкинуть, если мешает.

  5. 26.10.2020, 16:46
    Гость: николя

    более точный результат можно получить при одновременном ректально-оральном измерении температуры с последующим вычислением средней температуры пациента.
    при этом для повышения точности измерения следует провести не менее трех
    последовательных замеров.

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