Пассажиров с температурой не пустят в метро в Москве
Департамент транспорта Москвы объявил об установке тепловизоров в столичном метро и МЦД (Московские центральные диаметры), а также на автовокзалах и автостанциях.
Как пишет "Интерфакс", приборы установлены при входе возле рамок металлоискателей. В случае, если у пассажира, входящего в метро, температура будет превышать 37,5 градусов Цельсия, тепловизор запищит.
Пассажиру предложат измерить температуру обычным термометром и если она действительно повышена, то его не пустят в транспорт, а посоветуют обратиться к врачу или вызовут "скорую помощь".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Лучше бы заставляли всех маски одевать. А то утром едешь на работу-и полувагона без масок. А на входе в метро стоят сопляки-типа Полиция и Росгвардия. Нагнали срочников, которые боятся слово сказать тем кто без масок идёт.
А нечего разным пассажирам по метро шастать, да ещё и температуру с собой таскать. Если приспичит, то пусть садятся в свой "бентли" и говорят своему шофёру куда ехать. Температуру можно по дороге выкинуть, если мешает.
Только хотел это написать,опередили
Смотри чтоб тебя, безмасочники не отметелили :)
более точный результат можно получить при одновременном ректально-оральном измерении температуры с последующим вычислением средней температуры пациента.
при этом для повышения точности измерения следует провести не менее трех
последовательных замеров.