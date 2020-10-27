Путин поручил увеличить размер больничных родителям детей до семи лет
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность стопроцентной оплаты листков временной нетрудоспособности родителям детей до семи лет.
Как пишет РИА Новости, данное поручение содержится в соответствующем перечне, составленном главой государства по итогам прошедшего в конце сентября заседания президиума Госсовета.
Отмечается, что данная мера должна быть введена вне зависимости от стажа работы.
Доложить о вариантах исполнения этого поручения будет необходимо до 1 декабря. Ответственным за это президент назначил премьер-министра Михаила Мишустина.
Кроме того, глава государства поручил до 1 августа 2021 года внести предложения о дополнительной адресной поддержке детей, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Больничные оплачивает НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФСС. Повысит ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ отчисления - и все! Ну, как с повышением пенсий : аж на целую тысячу повышать пенсии за счет того, что недопенсионерам повышают пенсионный возраст. Государству в заслугу, а мнение терпил, из карманов которых "заслуги" оплачиваются, никого не интересует.
а работать за них он будет из бункера.
А почему до семи? Так ему захотелось, чтоб до семи?
с барского стола.