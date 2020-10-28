Скорая привезла больных COVID-19 к зданию минздрава Омской области

В Омске началось расследование происшествия с машинами скорой помощи, произошедшее вечером 27 октября.

Как пишет газета "КоммерсантЪ", две машины "03" вечером приехали к зданию регионального Минздрава с подозрением на COVID-19 из-за отказа разместить их во всех больницах города.

Тем самым медики выразили негодование в связи со сложившейся ситуацией.

Отмечается, что врачи привлекли к себе внимание включенной сигнализацией и сделали заявление о том, что не имеют возможности передать больных в стационар медучреждения.

"Минздрав отреагировал на ситуацию: пациенты госпитализированы в стационар больницы скорой медицинской помощи № 2. По факту происшествия в министерстве здравоохранения Омской области начато служебное расследование", - цитирует издание пресс-службу ведомства. 

В свою очередь, в областном правительстве заявили, что после этого случая проведут проверку и возьмут работу скорой помощи "под особый контроль".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 28.10.2020, 15:49
    Гость: Альфа

    Не надейтесь. Масочники до меня не масочника не доберутся. Вирусы, которые они копят в своих масках, сделают своё дело.

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