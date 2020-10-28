Скорая привезла больных COVID-19 к зданию минздрава Омской области

07:36 28.10.2020

В Омске началось расследование происшествия с машинами скорой помощи, произошедшее вечером 27 октября.

Как пишет газета "КоммерсантЪ", две машины "03" вечером приехали к зданию регионального Минздрава с подозрением на COVID-19 из-за отказа разместить их во всех больницах города.

Тем самым медики выразили негодование в связи со сложившейся ситуацией.

Отмечается, что врачи привлекли к себе внимание включенной сигнализацией и сделали заявление о том, что не имеют возможности передать больных в стационар медучреждения.

"Минздрав отреагировал на ситуацию: пациенты госпитализированы в стационар больницы скорой медицинской помощи № 2. По факту происшествия в министерстве здравоохранения Омской области начато служебное расследование", - цитирует издание пресс-службу ведомства.

В свою очередь, в областном правительстве заявили, что после этого случая проведут проверку и возьмут работу скорой помощи "под особый контроль".