Минкультуры начнет выдавать частным театрам гранты и субсидии

Министерство культуры

Минкультуры создало реестр частных театров, которые смогут получить гранты в размере 1 млн рублей и субсидии на реализацию творческих проектов.

В настоящее время в реестр входит 336 организаций (из них в Москве 101, в Петербурге - 79), которые существуют в различных организационно-правовых формах: НКО, ООО, некоммерческое партнерство и другие.

По заявлению пресс-службы ведомства, бюджетный кодекс не позволяет министерствам напрямую финансировать частные институции, но в Минкультуре полагают, что ведомство несет ответственность за театральное пространство страны и по возможности постарается поддержать частные театры, сообщает «Интерфакс».

Что касается субсидий на творческие проекты, то она подразумевает специальную квоту на поддержку частных театров, существующих в форме НКО. Распределяться данные средства будут на конкурсной основе.

В министерстве отметили, что «71% частных театров не имеет собственных площадок, и вынуждены арендовать их со всеми вытекающими затратами на арендные платежи».

Также со следующего года такие организации наряду с федеральными и региональными театрами смогут принять участие в программе «Большие гастроли». 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 28.10.2020, 13:16
    Гость: Рихтер

    Прикольно!На лечение детишек денег нет.а театрики уровня самодеятельности есть!"Может в консерватории что то подправить?"

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