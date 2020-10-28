К переписи населения выпустят спецсерию «Смешариков» за 8 млн рублей

09:58 28.10.2020

В апреле 2021 года в эфире детских телеканалов появится специальная серия «Смешариков», которая будет выпущена к Всероссийской переписи населения.

Серия будет называться «Перепись - дело коллективное». По мнению создателей, она должна привлечь внимание аудитории к переписи населения, которая состоится весной следующего года, сообщает РБК со ссылкой на заключенный между Росстатом и АО «КРОС» контракт.

Согласно контракту, хронометраж серии составит 13 минут. Она появится в официальных аккаунтах «Смешариков» и в эфире детских телеканалов (например, «Карусель»). Также серия должна сопровождаться песней (музыку и текст должен утвердить заказчик - КРОС).

Напомним, основной контракт по организации информационно-разъяснительной работы, связанной с переписью, был заключен между Росстатом и КРОС в прошлом году. Его общая сумма оценивается в 915,5 млн рублей. В сентябре 2020 года были опубликованы дополнительные соглашения, которые, в том числе, уточняли договоренности между КРОС и субподрядчиком компании - «Мармелад медиа», владеющей правами на мультсериалы «Смешарики», его спин-офф «Пин-код», «Фиксики» и прочие.