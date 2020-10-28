К переписи населения выпустят спецсерию «Смешариков» за 8 млн рублей

В апреле 2021 года в эфире детских телеканалов появится специальная серия «Смешариков», которая будет выпущена к Всероссийской переписи населения.

Серия будет называться «Перепись - дело коллективное». По мнению создателей, она должна привлечь внимание аудитории к переписи населения, которая состоится весной следующего года, сообщает РБК со ссылкой на заключенный между Росстатом и АО «КРОС» контракт.

Согласно контракту, хронометраж серии составит 13 минут. Она появится в официальных аккаунтах «Смешариков» и в эфире детских телеканалов (например, «Карусель»). Также серия должна сопровождаться песней (музыку и текст должен утвердить заказчик - КРОС).

Напомним, основной контракт по организации информационно-разъяснительной работы, связанной с переписью, был заключен между Росстатом и КРОС в прошлом году. Его общая сумма оценивается в 915,5 млн рублей. В сентябре 2020 года были опубликованы дополнительные соглашения, которые, в том числе, уточняли договоренности между КРОС и субподрядчиком компании - «Мармелад медиа», владеющей правами на мультсериалы «Смешарики», его спин-офф «Пин-код», «Фиксики» и прочие.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 28.10.2020, 12:29
    Гость: Иван

    Изумительно! Минздрав увеличивает цены на препараты для онкобольных, а Росстат тратит 8 миллионов рублей(!) на какой-то мультик про перепись населения!!! Лучше было-бы потратить эти деньги на лечение людей, но для этого нужно думать, но - нечем.. Маразм крепчает...

  4. 28.10.2020, 12:11
    Гость: Старый

    Да каждое появление на экранах одичавших кремлевских сидельцев - это вам одновременно и цирк и "смешарики".

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