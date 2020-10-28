Собянин продлил «коронавирусные» ограничения до конца ноября
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, на один месяц.
В частности, режим удаленной работы, на котором работодатели обязаны оставить не менее 30% своих сотрудников, был продлен до 29 ноября 2020 года.
Собянин отметил, что перевод части сотрудников на удаленный режим позволил примерно на 40% сократить число пассажиров общественного транспорта и таким образом снизить вероятность заражения COVID-19.
«Городские контрольные органы продолжат контроль соблюдения этого требования», - написал он в своем блоге.
До 29 ноября 2020 года также будут закрыты городские учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, продлится действие системы чек-ин и продолжит действовать домашний режим для людей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями. Школьники 6-11 классов продолжат обучение в дистанционном режиме до 8 ноября 2020 г.
По словам мэра, ситуация с COVID-19 «все еще остается неустойчивой» и смягчение ограничений «может привести к дестабилизации».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Азия пока ещё в уме, а Европа и Америка и примкнувшая к ним Россия з'iхали з глузду.
собянин просто говорящая голова этого фашизма.
план разработан Давно и социалисты ему следуют невзирая на то что ложь пландемии уже развенчали.
вот например.
PCR "тест" который применюется московскими для "диагностики" короны был разработан в германии за один день ДО того как первые больные появились в юхане в китае! ну вот Вдруг захотелось.. кстати сам тест Компьютерный если что..
другой пример.
корона была обнаружена в сточных водах одного из городов в испании аж в Марте 2019го!
испания тут особо важна - американцев Уже Ловили на контрабанде вирусов в европу через испанию.. "и вот опять".
все в этой истории шито белыми нитками, если начинать копать.
Но это же незаконно! Как можно отобрать право людей, установленное юридически? Пенсионерам, инвалидам, ветеранам?
Он что, царь? Какой державы?!
Ему прививку делали.
Не подействовало. Выжил.
Значит, это не вирус.
(Или вакцина дрянь).
Это засланный вредитель.
Гнать его в шею.
К оленям.
А то, говорят, в тундре плитку уже пора менять...
Элементы дрессуры оттачиваются. Московский зоопарк расширяется.