Собянин продлил «коронавирусные» ограничения до конца ноября

Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, на один месяц.

В частности, режим удаленной работы, на котором работодатели обязаны оставить не менее 30% своих сотрудников, был продлен до 29 ноября 2020 года.

Собянин отметил, что перевод части сотрудников на удаленный режим позволил примерно на 40% сократить число пассажиров общественного транспорта и таким образом снизить вероятность заражения COVID-19.

«Городские контрольные органы продолжат контроль соблюдения этого требования», - написал он в своем блоге.

До 29 ноября 2020 года также будут закрыты городские учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, продлится действие системы чек-ин и продолжит действовать домашний режим для людей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями. Школьники 6-11 классов продолжат обучение в дистанционном режиме до 8 ноября 2020 г.

По словам мэра, ситуация с COVID-19 «все еще остается неустойчивой» и смягчение ограничений «может привести к дестабилизации».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.10.2020, 02:43
    Гость: Выражайтесь точнее

    Азия пока ещё в уме, а Европа и Америка и примкнувшая к ним Россия з'iхали з глузду.

  2. 29.10.2020, 01:12
    Гость: gvozd

    собянин просто говорящая голова этого фашизма.
    план разработан Давно и социалисты ему следуют невзирая на то что ложь пландемии уже развенчали.
    вот например.
    PCR "тест" который применюется московскими для "диагностики" короны был разработан в германии за один день ДО того как первые больные появились в юхане в китае! ну вот Вдруг захотелось.. кстати сам тест Компьютерный если что..
    другой пример.
    корона была обнаружена в сточных водах одного из городов в испании аж в Марте 2019го!
    испания тут особо важна - американцев Уже Ловили на контрабанде вирусов в европу через испанию.. "и вот опять".
    все в этой истории шито белыми нитками, если начинать копать.

  3. 28.10.2020, 23:58
    Гость: Погодитя!

    Но это же незаконно! Как можно отобрать право людей, установленное юридически? Пенсионерам, инвалидам, ветеранам?
    Он что, царь? Какой державы?!

  4. 28.10.2020, 23:38
    Гость: Не соглашусь...

    Ему прививку делали.
    Не подействовало. Выжил.
    Значит, это не вирус.
    (Или вакцина дрянь).
    Это засланный вредитель.
    Гнать его в шею.
    К оленям.
    А то, говорят, в тундре плитку уже пора менять...

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