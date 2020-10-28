Собянин продлил «коронавирусные» ограничения до конца ноября

16:40 28.10.2020

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, на один месяц.

В частности, режим удаленной работы, на котором работодатели обязаны оставить не менее 30% своих сотрудников, был продлен до 29 ноября 2020 года.

Собянин отметил, что перевод части сотрудников на удаленный режим позволил примерно на 40% сократить число пассажиров общественного транспорта и таким образом снизить вероятность заражения COVID-19.

«Городские контрольные органы продолжат контроль соблюдения этого требования», - написал он в своем блоге.

До 29 ноября 2020 года также будут закрыты городские учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, продлится действие системы чек-ин и продолжит действовать домашний режим для людей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями. Школьники 6-11 классов продолжат обучение в дистанционном режиме до 8 ноября 2020 г.

По словам мэра, ситуация с COVID-19 «все еще остается неустойчивой» и смягчение ограничений «может привести к дестабилизации».