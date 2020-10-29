Россия попросила приостановить исполнение решений по делу ЮКОСа

09:49 29.10.2020

Россия обратилась в Верховный суд Нидерландов с просьбой приостановить исполнение решений по искам бывших акционеров ЮКОСа. Тридцатого октября состоятся слушания по этому вопросу, сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного России при ЕСПЧ, замглавы Минюста Михаила Гальперина.

В июне Верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу Москвы на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов - с учетом пеней сумма выросла на семь миллиардов долларов.

В феврале текущего года апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Тем самым было отменено решение окружного суда Гааги, снявшего в апреле 2016-го с России это обязательство из-за того, что дело бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС не находилось в компетенции Гаагского арбитража.

Верховному суду Нидерландов предстоит оценить доводы о многочисленных юридических ошибках, допущенных, по мнению России, апелляционной инстанцией при толковании международного права.

По мнению Минюста, апелляционный суд пренебрег тем, что истцы неоднократно нарушали антикоррупционное и "антиотмывочное" законодательство. В ведомстве настаивают, что экс-акционеры завладели активами "с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа" чиновников, отвечавших за приватизацию.