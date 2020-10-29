Россия попросила приостановить исполнение решений по делу ЮКОСа
Россия обратилась в Верховный суд Нидерландов с просьбой приостановить исполнение решений по искам бывших акционеров ЮКОСа. Тридцатого октября состоятся слушания по этому вопросу, сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного России при ЕСПЧ, замглавы Минюста Михаила Гальперина.
В июне Верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу Москвы на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов - с учетом пеней сумма выросла на семь миллиардов долларов.
В феврале текущего года апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Тем самым было отменено решение окружного суда Гааги, снявшего в апреле 2016-го с России это обязательство из-за того, что дело бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС не находилось в компетенции Гаагского арбитража.
Верховному суду Нидерландов предстоит оценить доводы о многочисленных юридических ошибках, допущенных, по мнению России, апелляционной инстанцией при толковании международного права.
По мнению Минюста, апелляционный суд пренебрег тем, что истцы неоднократно нарушали антикоррупционное и "антиотмывочное" законодательство. В ведомстве настаивают, что экс-акционеры завладели активами "с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа" чиновников, отвечавших за приватизацию.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Россию запад рвал и будет рвать. Инвестировать нужно в свое государство и союзников, и сокращать инвестиции в неблагонадежных странах. Все равно все отберут рано или поздно. Наплодили олигархов заигрались в демократов, каково теперь? Самая надежная гарантия инвестиций это военная мощь!
остров "Тристан-да-Кунья" предъявит к России территориальные претензии не смотря на наличие гиперзвуковых ракет. И что ? Будем просить чтобы подождали или сразу придется чего отдать??
могли бы и триллион потребовать. Если заплатят, значит это "патриотам" России выгодно. Все равно все российские недра россиянам не принадлежат. И недра в частной собственности и финансы полученные от продажи ресурсов принадлежат "акционерам". Зачем западу воевать он и так получает из России все что захочет вопреки "российской" конституции.
Докатились. Россия как государство смиренно просит зачуханную Голландию "не судить её строго".
В СССР было бы такое мыслимо?
Почему эти люди подают в суд на ГОСУДАРСТВО в затрапезный арбитраж ЕС, куда РФ не входит даже? И РФ обязана этому подчинятся!
США вообще НЕ признают никаких решений никаких иностранных судов, даже Гаагского трибунала по военным преступлениям. При этом США уже фактически навязали другим странам своё внутреннее право.
Россия суверенная страна?
Нет. Нам врут об этом.
Россия сырьевая колония, причём не одной западной страны, а многих стран.
Российские оффшорные патриоты,имеющие гражданство, недвижимость,счета,семьи,яхты и виллы в странах НАТО не позволят обижать голландцев.А предложат российскому руководству выплатить эти 57 млрд долларов акционерам ЮКОСа,пока больше не набежало.