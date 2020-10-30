Россияне вновь начали закупать товары впрок

07:44 30.10.2020

Примерно треть россиян начали закупать впрок товары первой необходимости, пишет РБК со ссылкой на исследование агрегатора объявлений "Юла".

Отмечается, что таким образом жители России пытаются подготовиться к введению новых ограничительных мер из-за COVID-19.

Товары первой необходимости впрок решили закупить 20% респондентов. 12% заявили, что начали покупать также товары из других категорий на случай закрытия непродовольственных магазинов.

Исследование также показало, что с начала осени более половины россиян (51% опрошенных) чаще стали покупать товары в магазинах, расположенных в своем районе. При этом около 40% респондентов сообщили, что были вынуждены начать экономить и стараются покупать лишь самое необходимое.

Каждый десятый респондент планирует чаще начать покупать товары в интернете.