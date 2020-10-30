Россияне вновь начали закупать товары впрок

Примерно треть россиян начали закупать впрок товары первой необходимости, пишет РБК со ссылкой на исследование агрегатора объявлений "Юла". 

Отмечается, что таким образом жители России пытаются подготовиться к введению новых ограничительных мер из-за COVID-19.

Товары первой необходимости впрок решили закупить 20% респондентов. 12% заявили, что начали покупать также товары из других категорий на случай закрытия непродовольственных магазинов.

Исследование также показало, что с начала осени более половины россиян (51% опрошенных) чаще стали покупать товары в магазинах, расположенных в своем районе. При этом около 40% респондентов сообщили, что были вынуждены начать экономить и стараются покупать лишь самое необходимое.

Каждый десятый респондент планирует чаще начать покупать товары в интернете.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 30.10.2020, 17:41
    Гость: Иван Иваныч

    А вот нафига? Они что, сами себе будут назначать антибиотики? А всё ТВ. Вместо того, чтобы пропагандировать антиэпидемические меры, занимаются разжиганиям психоза.

  3. 30.10.2020, 17:23
    Гость: иван з.

    Моя сегодня десять тарелок притащила.
    Спрашиваю, на хрена?
    Говорит, что хоз. товары закроют, а 10 тарелок это всего-то пара легоньких скандальчиков. Запасается, любимая...

  4. 30.10.2020, 17:20
    Гость: Оттудова

    Не буду запасаться, лучше запомню адреса проживания тех, кто запасается ;-). Неужели, в случае чего, не поделятся)).

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