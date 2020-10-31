В Челябинске произошел взрыв кислорода на территории ковидной больницы

16:49 31.10.2020

В Челябинске на территории городской больницы № 2, где расположена одна из госпитальных баз под лечение коронавируса, утром в субботу, 31 октября, прогремел взрыв. По данным минздрава региона, рванула кислородная будка, стоявшая рядом со зданием поликлиники. Всех пациентов, более 158 человек, эвакуировали по другим лечебным учреждениям.

В городе по ситуации объявлен режим ЧС. На месте ЧП работают губернатор Алексей Текслер, прокурор региона Виталий Лопин, а также руководство ГУ МЧС области. По словам Виталия Лопина, по предварительным данным, во время временных перебоев с кислородом умерли два тяжелых пациента больницы, сообщает Znak.com.

Как рассказал изданию врач СМП Челябинска, вчера вечером именно в этой будке велись какие-то технические работы. «Стояли в очереди в ГБ-2. Рабочий в спецодежде усиленно что-то делал в этой будке. Обычно такие будки стоят или в подвалах, или на территории больницы в кирпичном здании. Эта стояла на улице, видимо, как резервная», — рассказал врач.

Следственный комитет России (СКР) по Челябинской области возбудил уголовное дело после происшествия. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).