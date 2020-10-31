В Челябинске произошел взрыв кислорода на территории ковидной больницы

В Челябинске на территории городской больницы № 2, где расположена одна из госпитальных баз под лечение коронавируса, утром в субботу, 31 октября, прогремел взрыв. По данным минздрава региона, рванула кислородная будка, стоявшая рядом со зданием поликлиники. Всех пациентов, более 158 человек, эвакуировали по другим лечебным учреждениям.

В городе по ситуации объявлен режим ЧС. На месте ЧП работают губернатор Алексей Текслер, прокурор региона Виталий Лопин, а также руководство ГУ МЧС области. По словам Виталия Лопина, по предварительным данным, во время временных перебоев с кислородом умерли два тяжелых пациента больницы, сообщает Znak.com.

Как рассказал изданию врач СМП Челябинска, вчера вечером именно в этой будке велись какие-то технические работы. «Стояли в очереди в ГБ-2. Рабочий в спецодежде усиленно что-то делал в этой будке. Обычно такие будки стоят или в подвалах, или на территории больницы в кирпичном здании. Эта стояла на улице, видимо, как резервная», — рассказал врач.

Следственный комитет России (СКР) по Челябинской области возбудил уголовное дело после происшествия. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 31.10.2020, 22:05
    Гость: Внимательно читать надо!!

    инструкции по технике безопасности при работе с сосудами высокого давления.

    Тогда и не будет идиотских случаев, с идиотскими комментариями...

    Смотрите инструкции советских времён, смотрите на срок очередного освидетельствования баллонов высокого давления, а если на это "напюлевали" - принимайте розги на свою задницу...

    Вот и всё!

    "Напюлевал" - получи то, что хотел!

  2. 31.10.2020, 21:35
    Гость: Баллоны с кислородом

    Требуют особого обслуживания,любой нормальный сварщик ,понимает что можно с запорной арматурой делать ,что нельзя,вопрос кто обслуживал?может так отрефорсировали медицину,что и некого поставить было,одни врачи которые не очень то понимают в технике

  4. 31.10.2020, 19:22
    Гость: член Госсовета

    Наш шеф, массовик-затейник и балагур, раньше фейверки устраивал из рязанского сахарка, а сейчас из ИВЛ.
    Жаль США выкинули наши петарды из ИВЛ,а то-бы тоже каждый день наслаждались салютами,в госпиталях.
    Ну ничего, у нас ещё есть вакцина, которая хорошо себя зарекомендовала на Навальном.

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