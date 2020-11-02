Студенты МГУ попросили построить при вузе вместо храма РПЦ общежития

23:09 2.11.2020

Инициативная группа МГУ обратилась с необычной петицией, адресованной ректору университета и патриарху РПЦ. Более 200 сотрудников и студентов попросили построить на территории вуза пастафарианский храм в случае, если нельзя будет вместо церковного сооружения построить общежития, которые так необходимы студентам.

Петицию за строительство первой церкви Летающего макаронного монстра инициаторы опубликовали на Change.org. К моменту написания заметки под ней оставили подписи более 4000 человек.

"Мы, студенты МГУ им.Ломоносова, никогда не просили строить храм и не обращались к Патриарху с просьбой о строительстве храма, зато неоднократно обращались лично к ректору МГУ В.А. Садовничему с просьбой построить вторую линию общежитий ДСЛ (дом студента на Ломоносовском).

Так как администрация вуза считает, что строительство храма на территории МГУ важнее, чем строительство общежития для иногородних студентов, мы предлагаем администрации МГУ озаботиться строительством храма той религии, которой следуют большинство студентов, а именно Пастафарианству, - говорится в обращении.

Инициативная группа ссылается на шестую заповедь пасафарианства, которую многие поддерживают. Она гласит "Лучше бы ты не тратил уйму денег на постройку церквей, храмов, мечетей, усыпальниц во имя прославления Моей макаронной благодати, ведь эти деньги лучше потратить — выбирай, на что: на прекращение бедности, на излечение болезней, на мирную жизнь, страстную любовь, и снижение стоимости Интернета".

Идея пастафарианства зародилась в 2005 году в Америке, когда в штате Канзас обсуждалось, нужно ли вводить в школьный курс альтернативную "теорию эволюции" — креационистскую, о том, что все в мире (да и сам мир) создано богом. Молодой физик Бобби Хендерсон довел эту идею до абсурда, потребовав признать, что все мы созданы неким летающим макаронным монстром (flying spaghetti monster), напоминают "Новые Известия". Так и появилось "пастафарианство" — пародия на примитивные религиозные трактовки и вообще на любые тоталитарные идеологические системы.

В конце октября финансово-хозяйственное управление РПЦ подготовило обновленный проект храма Кирилла и Мефодия при МГУ. По проекту храм рассчитан на 1000 человек, высота здания составит 46 метров. В здании запланированы два подземных этажа, в которых разместятся приходские помещения и духовный центр Московского государственного университета.