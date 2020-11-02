Суд арестовал Аслана Байсунгурова, напавшего на полицейских в Москве
Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и на 3 месяца арестовал Аслана Байсунгурова, который 31 октября совершил нападение на полицейских в Петровском переулке в центре Москвы.
«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого Аслана Байсунгурова меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 31 января 2021 года», - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы суда.
В настоящее время Байсангурову предъявлено обвинение по ч.1 ст. 318 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Напомним, после нападения на полицейских следователями было возбуждено уголовное дело. «При задержании гражданин оказал активное физическое сопротивление, на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия мужчина не реагировал, после чего к нему была применена физическая сила и специальные средства», - отмечалось на сайте управления.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А вдруг он тоже полицейский? Ведёт-то себя точно так же.
Потом не придется ?
Из какой диаспоры будет сей фигурант?
Во всём мире в таких случаях полиция действует без особых церемоний! Если и не применит сразу огонь на поражение (в случае нападения или даже попытки нападения на полицейского) то в 100% случаев мгновенно! успокоит не в меру агрессивного "бойца" электрошокером. Российские силовики стесняются учиться у своих западных коллег? А зря. Чудодейственное средство.
Батый это заранее знал.