Суд арестовал Аслана Байсунгурова, напавшего на полицейских в Москве

18:46 2.11.2020

Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и на 3 месяца арестовал Аслана Байсунгурова, который 31 октября совершил нападение на полицейских в Петровском переулке в центре Москвы.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого Аслана Байсунгурова меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 31 января 2021 года», - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы суда.

В настоящее время Байсангурову предъявлено обвинение по ч.1 ст. 318 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Напомним, после нападения на полицейских следователями было возбуждено уголовное дело. «При задержании гражданин оказал активное физическое сопротивление, на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия мужчина не реагировал, после чего к нему была применена физическая сила и специальные средства», - отмечалось на сайте управления.