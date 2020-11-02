Суд арестовал Аслана Байсунгурова, напавшего на полицейских в Москве

Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и на 3 месяца арестовал Аслана Байсунгурова, который 31 октября совершил нападение на полицейских в Петровском переулке в центре Москвы.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого Аслана Байсунгурова меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 31 января 2021 года», - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы суда.

В настоящее время Байсангурову предъявлено обвинение по ч.1 ст. 318 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Напомним, после нападения на полицейских следователями было возбуждено уголовное дело. «При задержании гражданин оказал активное физическое сопротивление, на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия мужчина не реагировал, после чего к нему была применена физическая сила и специальные средства», - отмечалось на сайте управления.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 02.11.2020, 21:49
    Гость: Владимир

    Во всём мире в таких случаях полиция действует без особых церемоний! Если и не применит сразу огонь на поражение (в случае нападения или даже попытки нападения на полицейского) то в 100% случаев мгновенно! успокоит не в меру агрессивного "бойца" электрошокером. Российские силовики стесняются учиться у своих западных коллег? А зря. Чудодейственное средство.

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