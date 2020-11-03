Минимальные штрафы в новом КоАПе вырастут до 500 рублей
Министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что в новом Кодексе об административных правонарушениях минимальная сумма штрафа будет начинаться от 500 рублей.
Об этом Чуйченко рассказал в эфире телеканала «Россия 24».
«Все санкции, которые составляли 100-300 рублей, <...> подлежат изменению. В то же время, по ряду санкций мы уменьшили размер взыскиваемых штрафов», - сказал Чуйченко.
Также он заявил, что КоАП в целом будет «гуманизирован», а его основной задачей является предовращение правонарушений, а не «карательная функция».
По словам главы Минюста, в проекте нового КоАП количество таких мер наказания, как предупреждение, увеличено на 102 состава (сейчас их 258). При этом он отметил, что ответственность за административные правонарушения для малого бизнеса будет приравнена к ответственности индивидуальных предпринимателей, для которых санкции значительно ниже, чем для бизнеса.
В настоящее время проект нового КоАП находится на доработке. Предположительно, новый кодекс вступит в силу 1 января 2021 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ладно, эт понятно... У нас щас всё гуманизируется по-полной и максимально (вспоминая фразу из ф-ма Отроки во вселенной: - "Мы сделаем вас Счастливыми"). Штраф за отсутствие намордника будет прописан в КоАП? Ну, сессьно, ради предотвращения, а не за ради репрессий в отношении лиц....
Ты не бойся, мы тебя не больно зарежем.
Чик, и ты уже на небесах.