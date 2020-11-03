Минимальные штрафы в новом КоАПе вырастут до 500 рублей

13:55 3.11.2020

Министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что в новом Кодексе об административных правонарушениях минимальная сумма штрафа будет начинаться от 500 рублей.

Об этом Чуйченко рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Все санкции, которые составляли 100-300 рублей, <...> подлежат изменению. В то же время, по ряду санкций мы уменьшили размер взыскиваемых штрафов», - сказал Чуйченко.

Также он заявил, что КоАП в целом будет «гуманизирован», а его основной задачей является предовращение правонарушений, а не «карательная функция».

По словам главы Минюста, в проекте нового КоАП количество таких мер наказания, как предупреждение, увеличено на 102 состава (сейчас их 258). При этом он отметил, что ответственность за административные правонарушения для малого бизнеса будет приравнена к ответственности индивидуальных предпринимателей, для которых санкции значительно ниже, чем для бизнеса.

В настоящее время проект нового КоАП находится на доработке. Предположительно, новый кодекс вступит в силу 1 января 2021 года.