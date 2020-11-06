Дегтярев анонсировал запрет массовых мероприятий в Хабаровске

11:58 6.11.2020

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев анонсировал запрет массовых мероприятий в регионе. Об этом говорится на официальном сайте правительства региона.

«Однозначно поддержим Роспотребнадзор в том, что надо полностью запрещать любые массовые мероприятия», — сказал Дегтярев на заседании оперативного штаба.

По словам чиновника, к введению любых дополнительных ограничений следует подходить взвешенно, локдаун в Хабаровске вводить не планируется. После совещания с вице-премьером Татьяной Голиковой краевые власти примут решение, какие еще ограничения необходимо ввести, добавил Дегтярев.п

К утру 6 ноября, на территории Хабаровского края с начала эпидемии коронавирус выявили у 17 441 человека, скончались 143 пациента. Сейчас лечение получают 5502 жителя региона, из них 2477 (45%) в стационаре, остальные амбулаторно.