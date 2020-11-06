Дегтярев анонсировал запрет массовых мероприятий в Хабаровске

Фото с сайта duma.gov.ru

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев анонсировал запрет массовых мероприятий в регионе. Об этом говорится на официальном сайте правительства региона.

«Однозначно поддержим Роспотребнадзор в том, что надо полностью запрещать любые массовые мероприятия», — сказал Дегтярев на заседании оперативного штаба.

По словам чиновника, к введению любых дополнительных ограничений следует подходить взвешенно, локдаун в Хабаровске вводить не планируется. После совещания с вице-премьером Татьяной Голиковой краевые власти примут решение, какие еще ограничения необходимо ввести, добавил Дегтярев.п

К утру 6 ноября, на территории Хабаровского края с начала эпидемии коронавирус выявили у 17 441 человека, скончались 143 пациента. Сейчас лечение получают 5502 жителя региона, из них 2477 (45%) в стационаре, остальные амбулаторно.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.11.2020, 16:39
    Гость: Иван Иваныч

    Правильно. Эту грязь с улиц надо убрать. Правда они и сами рассосались. А главное, дать волю и правовое обеспечение противникам засорения города. А то местные в открытую просят убираться провокаторов из Хабаровска, дать проехать, называют т.н. протестующих купленными, и прочее. А прав у них никаких. Люди детей хотят выгуливать а не дегенератов Навального смотреть.

  3. 06.11.2020, 14:02
    Гость: И.В.С.

    в 116 раз в подряд ?
    Да ты што ?Неужто,как по-арифметике выходит - третий год выходют ?Ну надо же,сколько волнений из-за преступного жулика :)))

  4. 06.11.2020, 13:59
    Гость: stalker

    "Дегтярев анонсировал запрет массовых мероприятий в Хабаровске". Трус. И коронавирус тут не при чем. Уверен, что при назначении он поклялся своему боссу, что с митингами протеста в крае он справится. Уговорить людей не удалось, вот и устанавливает запреты. Еще бы, а вдруг начальство снимет с должности как не справившегося с поставленной задачей. Можно подумать, раньше эти митинги все как один были санкционированы властью.

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