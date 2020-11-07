«Роскосмос» запросил 1,5 трлн руб. на спутниковую систему «Сфера»
Госкорпорация «Роскосмос» запросила 1,5 трлн руб. из бюджета для создания многофункциональной спутниковой системы «Сфера». Эта сумма превышает десятилетний бюджет всей Федеральной космической программы России в период с 2016 по 2025 год.
«Полтора триллиона на проект "Сфера". Госпрограмма вооружения скоро окажется меньше, чем запросы "Роскосмоса" на свои проекты,— цитирует члена коллегии Военно-промышленной комиссии России Александра Иванова «Коммерсант».— Мы всячески поддерживаем "Роскосмос" в его желании вернуть все срезанные по линии Федеральной космической программы средства… По "Сфере" и сверхтяжелой ракете на следующий год, даже при отсутствии утвержденных программ, закладываются существенные средства».
2 ноября президент России Владимир Путин поручил «Роскосмосу» объяснить задержку утверждения ряда космических программ. Речь шла о проекте «Сфера», а также о разработке сверхтяжелой ракеты-носителя и дальнейшем развитии системы ГЛОНАСС. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обвинил в задержке правительство.
«Сфера» — российская целевая программа развития космических информационных технологий на период до 2030 года. Предполагает создание группировки новых спутников на орбите. Потенциальный конкурент спутниковых систем OneWeb и Starlink.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А за чем все это нужно?
Неужели 20 лет назад все так было плохо?
Мы прыгали по веткам ?
А сейчас куда мы торопимся ?
Что изменится для обыкновенного быдла?
Кто в выиграше?
Должен заметить, что весь этот рывок, в плане сармата, авангарда, кинжала, циркона, сожрал кучу денег, в связи с чем просела мирная космическая программа.
Иван Иваныч: адепт Всемирного ватничества, жалеющий всех животных - западофилов.
Точно. Старый принцип: проси полтора-получишь половину.
Рогозин моментально сориентировался и ответил на критику президента и запросил на Сферу 1.5 млр, в один день подготовил проект который годами прорабатывали, как обычно всю сумму сразу не дадут, но хотя бы часть тоже не плохо, хотите Сферу тогда платите, если сам шеф сказал что это нужно тогда давайте бабло, а будет Сфера или нет это уже вопрос второстепенный денег уже точно к тому времени не будет, когда хватятся через пару лет пока разберутся заведут уголовные дела все участники проекта будут далеко за кордоном и все концы в воду а Рогозин как обычно не при делах и получит очередной орден «за успешное освоение бюджета Роскосмоса».
Рогозин что, все себе берет? С него Чубайс за аренду Федора тож нехило снял!