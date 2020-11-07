«Роскосмос» запросил 1,5 трлн руб. на спутниковую систему «Сфера»

12:15 7.11.2020

Госкорпорация «Роскосмос» запросила 1,5 трлн руб. из бюджета для создания многофункциональной спутниковой системы «Сфера». Эта сумма превышает десятилетний бюджет всей Федеральной космической программы России в период с 2016 по 2025 год.

«Полтора триллиона на проект "Сфера". Госпрограмма вооружения скоро окажется меньше, чем запросы "Роскосмоса" на свои проекты,— цитирует члена коллегии Военно-промышленной комиссии России Александра Иванова «Коммерсант».— Мы всячески поддерживаем "Роскосмос" в его желании вернуть все срезанные по линии Федеральной космической программы средства… По "Сфере" и сверхтяжелой ракете на следующий год, даже при отсутствии утвержденных программ, закладываются существенные средства».

2 ноября президент России Владимир Путин поручил «Роскосмосу» объяснить задержку утверждения ряда космических программ. Речь шла о проекте «Сфера», а также о разработке сверхтяжелой ракеты-носителя и дальнейшем развитии системы ГЛОНАСС. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обвинил в задержке правительство.

«Сфера» — российская целевая программа развития космических информационных технологий на период до 2030 года. Предполагает создание группировки новых спутников на орбите. Потенциальный конкурент спутниковых систем OneWeb и Starlink.