Гендиректор ГТЛК назван претендентом на пост главы «Аэрофлота»

Фото с сайта aeroflot.ru

Генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании Михаил Полубояринов — главный претендент на пост нового руководителя «Аэрофлота». Об этом Forbes рассказали два источника.

Предыдущий гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, согласно предложению премьер-министра Михаила Мишустина, займет должность министра транспорта России.

Отметим, что до перехода в ГТЛК Полубояринов занимал пост зампреда в ВЭБ. До 2009 года около десяти лет он был также заместителем главы «Аэрофлота» по финансам и планированию. Сейчас он также является членом совета директоров «Аэрофлота».

В понедельник, 9 ноября, Михаил Мишустин внес в нижнюю палату парламента кандидатуру Савельева, предложив назначить его министром транспорта. Министром природных ресурсов премьер-министр предложил назначить Александра Козлова, который занимал пост главы министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

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