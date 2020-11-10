В Москве отменят новогодние гуляния, а кремлевская ёлка пройдет онлайн

В Москве из-за коронавируса будут отменены все новогодние гуляния, а также рождественские базары и фестивали. 

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве.

Кроме того, новогодняя ёлка в Государственном Кремлевском дворце пройдет в режиме онлайн. Трансляцию мероприятия организует телеканал «Карусель», сообщает агентство «Москва».

Кремлевская ёлка состоится с использованием спецэффектов, а сюжет мероприятия, получившего название «Пятое время года, или Кто придумал Новый год», будет посвящен книгам и гаджетам.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что столичные власти ожидают ухудшения ситуации с коронавирусом в ближайшие недели. С 13 ноября до 15 января указом мэра были введены новые ограничения.

Собянин также отмечал, что власти, заранее установив ограничения на работу индустрии отдыха и развлечений, хотят таким образом «избавить учреждения и бизнес от ненужных трат, которые приносит внезапная отмена концертов и других праздничных мероприятий».

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