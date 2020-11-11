Госдума приняла законопроект о повышении налога для богатых до 15%

14:28 11.11.2020

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон о новом порядке взимания НДФЛ. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

«Новый порядок взимания НДФЛ распространится, в частности, на зарплаты, дивиденды по акциям, доходы от операций с ценными бумагами. С 1 января 2021 года ставка НДФЛ по доходам, превышающим 5 млн руб. в год, увеличится на 2%», — говорится в пресс-релизе.

По подсчетам кабмина в случае принятия закона в бюджет по итогам 2021 года поступит 60 миллиардов рублей, по итогам 2022 года — 64 миллиарда, в 2023 году — 68,5 миллирада рублей.

Отмечается, что данная мера не будет затрагивать единовременные доходы, например, выплаты по страховке или средства, полученные от продажи имущества. Даже если вырученная в этом случае сумма будет превышать установленный порог, она все равно будет облагаться стандартным налогом в 13%.

Данный законопроект поручил разработать президент РФ Владимир Путин. Полученные средства направят на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.