Госдума приняла законопроект о повышении налога для богатых до 15%

© KM.RU, Алексей Белкин

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон о новом порядке взимания НДФЛ. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

«Новый порядок взимания НДФЛ распространится, в частности, на зарплаты, дивиденды по акциям, доходы от операций с ценными бумагами. С 1 января 2021 года ставка НДФЛ по доходам, превышающим 5 млн руб. в год, увеличится на 2%», — говорится в пресс-релизе.

По подсчетам кабмина в случае принятия закона в бюджет по итогам 2021 года поступит 60 миллиардов рублей, по итогам 2022 года — 64 миллиарда, в 2023 году — 68,5 миллирада рублей.

Отмечается, что данная мера не будет затрагивать единовременные доходы, например, выплаты по страховке или средства, полученные от продажи имущества. Даже если вырученная в этом случае сумма будет превышать установленный порог, она все равно будет облагаться стандартным налогом в 13%.

Данный законопроект поручил разработать президент РФ Владимир Путин. Полученные средства направят на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Выбор читателей
«Остановите подсчет»: выборы президента США продолжатся в суде
«Если ваши элиты волнуются из-за выборов в США – это не ваши элиты»
Казус Василенко. Интервью с человеком, который добровольно привился от коронавируса
Определился победитель президентских выборов в США

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 11.11.2020, 20:19
    Гость: Из Швеции

    Что то у вас с математикой или общими познаниями не так. Живу в Гетеборге уже 7 лет , зарплата прописана в договоре 48т крон , это чуть меньше 5т евро , получаю на счет 28т , плюс оплачивают телефон до 1000 крон , дома интернет и тв , бонусы на еду в кафешке, бесплатный спортзал с бассейном , 2 мед. страковки одна на госпитализацию , накопительная пенсия ну и еще плюшки. Где тут 56 % отданных государству, да еще оказывается не максимальных не могу понять.

  3. 11.11.2020, 20:15
    Гость: сочувствующий

    Ну это круто, вы сами то понимаете что просто народ раздразнили. Приняли бы 20%, богатые пережили бы, народ ведь прибавку к выходу на пенсию пережил, и народ бы с облегчением вздохнул, дума мол одумалась. Но вы как всегда хотите сидеть на двух стульях, прям как хохлы или Лукошенко. Разве серьезные мужи, государственники принимают полумеры? Это как в Чечне загнали бандитов, их бы уничтожить,а из штаба -отходите. Кому то на лапу босы американцы отстегнули. И за эти лапы сколько нашего молодняка погибло! Нет, нет и нет, не будет вам народ верить и детей своих они не будут отдавать таким ненадежным и трусоватым мужам.

  4. 11.11.2020, 20:07
    Гость: советский

    Если это только начало хорошего дела, то - ладно.
    Но, что вероятнее всего, это - просто "кость" брошенная обществу для создания видимости социальной справедливости.

  5. 11.11.2020, 19:47
    Гость: Из за таких гвоздей

    Народ в России и будет себя сравнивать не с нормальными странами, а с Украиной, Нигерией, Венесуэлой и тд , и на их фоне радоваться что живут очень хорошо...

Все комментарии (36)
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Власти Украины будут отселять россиян в резервации на время боевых действий
Дочь Назарбаева оказалась владелицей дома Шерлока Холмса на Бейкер-стрит
Девушка-блогер, олень и соболенок стали талисманами Универсиады-2023
© KM.RU
Молодым семьям предложили списывать ипотеку при рождении третьего ребенка
Россия выделила на помощь Сирии более 1 млрд долларов
© KM.RU, Михаил Жбанков
Михаил Мурашко призвал провести Новый год с семьей
Опубликована карта расположения российских миротворцев в Карабахе
Памфилову возмутило награждение главы избиркома Петербурга орденом
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации