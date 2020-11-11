Госдума приняла законопроект о повышении налога для богатых до 15%
Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон о новом порядке взимания НДФЛ. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.
«Новый порядок взимания НДФЛ распространится, в частности, на зарплаты, дивиденды по акциям, доходы от операций с ценными бумагами. С 1 января 2021 года ставка НДФЛ по доходам, превышающим 5 млн руб. в год, увеличится на 2%», — говорится в пресс-релизе.
По подсчетам кабмина в случае принятия закона в бюджет по итогам 2021 года поступит 60 миллиардов рублей, по итогам 2022 года — 64 миллиарда, в 2023 году — 68,5 миллирада рублей.
Отмечается, что данная мера не будет затрагивать единовременные доходы, например, выплаты по страховке или средства, полученные от продажи имущества. Даже если вырученная в этом случае сумма будет превышать установленный порог, она все равно будет облагаться стандартным налогом в 13%.
Данный законопроект поручил разработать президент РФ Владимир Путин. Полученные средства направят на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Страна вымирает. они продолжают издеваться.
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Что то у вас с математикой или общими познаниями не так. Живу в Гетеборге уже 7 лет , зарплата прописана в договоре 48т крон , это чуть меньше 5т евро , получаю на счет 28т , плюс оплачивают телефон до 1000 крон , дома интернет и тв , бонусы на еду в кафешке, бесплатный спортзал с бассейном , 2 мед. страковки одна на госпитализацию , накопительная пенсия ну и еще плюшки. Где тут 56 % отданных государству, да еще оказывается не максимальных не могу понять.
Ну это круто, вы сами то понимаете что просто народ раздразнили. Приняли бы 20%, богатые пережили бы, народ ведь прибавку к выходу на пенсию пережил, и народ бы с облегчением вздохнул, дума мол одумалась. Но вы как всегда хотите сидеть на двух стульях, прям как хохлы или Лукошенко. Разве серьезные мужи, государственники принимают полумеры? Это как в Чечне загнали бандитов, их бы уничтожить,а из штаба -отходите. Кому то на лапу босы американцы отстегнули. И за эти лапы сколько нашего молодняка погибло! Нет, нет и нет, не будет вам народ верить и детей своих они не будут отдавать таким ненадежным и трусоватым мужам.
Если это только начало хорошего дела, то - ладно.
Но, что вероятнее всего, это - просто "кость" брошенная обществу для создания видимости социальной справедливости.
Народ в России и будет себя сравнивать не с нормальными странами, а с Украиной, Нигерией, Венесуэлой и тд , и на их фоне радоваться что живут очень хорошо...