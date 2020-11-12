Лавров рассказал о возможности отравления Навального в Германии
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отравление Алексея Навального боевым отравляющим веществом могло произойти в самой Германии или в самолете по пути туда из России.
«У нас есть все основания полагать, что все, что с ним произошло с точки зрения проникновения боевых отравляющих веществ в его организм, могло произойти в Германии или в самолете, куда его погрузили и повезли в клинику "Шарите"», - цитирует РБК слова Лаврова.
При этом Лавров отметил, что интересно было бы поговорить о том, «какие люди, помимо врачей», находились на борту перевозившего Навального самолета.
«Об этом тоже интересно поговорить, но это, наверное, будет уже касаться не столько медицинских вопросов, сколько вопросов, связанных с тем, кто мог иметь отношение к этой истории за пределами непосредственно врачебных кругов», - заявил Лавров, объявляя о введении санкций против должностных лиц ФРГ и Франции.
Лавров отметил, что Москва вводит санкции против руководящих сотрудников администраций глав Германии и Франции в ответ на ограничительные меры, наложенные по этому делу на российских чиновников, но конкретные фамилии и должности он не назвал.
Напомним, что кроме врачей, Навального и его жены в самолете летела сотрудник ФБК Мария Певчих, которую некоторые СМИ называли «самой таинственной сотрудницей Алексея Навального». Певчих проживает в Лондоне и возглавляет в ФБК отдел расследований. По информации BBC, она является автором или соавтором едва ли не всех расследований, выходивших с 2011 года, но в материалах Навального она не упоминалась.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Но ведь Певчих реально не была допрошена ни немцами, ни англичанами. И образцы из Германии так и не передали. Выходит и Меркель на место Пескова метит.
Если уж и врало то делало это куда убедительнее , да и проверить было сложнее.
работа такая...
Это точно. "Честный голос" госдепа не перекричать.
Отлично! Этот так было ясно, потому как в России остались биологические материалы этого г.... по фамилии Навальный, взятые в Омске.