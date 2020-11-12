В Москве отменили ноябрьские каникулы в школах
Департамент образования Москвы отменил ноябрьские каникулы в школах, где обучение проводится по триместровой системе, сообщает "Интерфакс".
Данное решение было принято в связи с тем, что школьники отдыхали 2 недели в октябре.
"Осенние каникулы во всех московских школах были организованы в период с 5 октября по 18 октября, в том числе в школах, в которых обучение строится по триместровой системе", - заявили в департаменте образования столицы.
Таким образом в ноябре школьники продолжат обучение без перерывов.
В ведомстве отметили, что это решение не противоречит рекомендациям СанПиН.
"Все меры сейчас направлены на сохранение жизни и здоровья москвичей и организацию качественного образовательного процесса для юных жителей столицы", - резюмировали в департаменте.
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беспредел.