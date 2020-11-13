Песков рассказал, почему Москва приняла извинения Баку за сбитый Ми-24
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва приняла извинения Баку за сбитый над территорией Армении российский вертолет Ми-24 ввиду очень быстрой реакции на данный трагический инцидент президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также его готовность провести расследование и наказать виновных.
«Моментальная реакция азербайджанцев, моментальная реакция президента Азербайджана и заявленная готовность Азербайджана провести беспристрастное расследование обстоятельств и наказать виновных позволили принять эти извинения», - цитирует слова Пескова РБК.
Напомним, российский вертолет был сбит 9 ноября. Два члена экипажа погибли, еще один получил ранения. В МИД Азербайджана признали, что вертолет был сбит вооруженными силами республики по ошибке и заявили о готовности выплатить Москве компенсацию.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вот и я говорю , что рабиновичи, абрамовичи, юзефовичи всегда были в первых рядах добровольцами ТУДА на ВЕРХ, среди них дураков нет, поэтому бомбить баку они не будут. Куда ни кинь ТАМ наверху одни рабиновичи ОНЕ же умные. И в армии через одного-то рабинович, то еврей! Как в куплетах;
Раз трамвай на рельсы встал,
Под трамвай еврей попал.
Евреи, евреи, кругом одни евреи...и насчёт овощей и фруктов, куда же нам без ОНЕх. Помрём же!
Точно, надоел. И не просто надоел, а достал уже. Сколько усилий было сделано чтобы создать ему имидж сильной личности. А пришел ковид и он в бункере спрятался. Весь имидж сразу улетучился. Кто нибудь может себе канцлера ФРГ представить в таком положении ? А ведь она женщина. А смелости у нее больше чем у ВВП. Трус паталогический. Как и все ему подобные.
война однако
И не сомневаюсь,что россияне "скинулись"бы на большую "вертушку"(Ми-26)или лайнер типа "Руслан",чтобы всю эту "галерную публику"туда загрузить и отправить "сопровождать" кого-нибудь или чего-нибудь,хоть в Сирию,хоть в Карабах....
Так что ж Вы сразу эту проблему не решили?
Как только начался конфликт - прилетели бы в Ереван (благо ни виза, ни даже загранпаспорт не требуются) - и в местный военкомат: хочу, мол, всех этих оглы отбомбить и забыть...
Благодаря Вашей храбрости, глядишь, и вертолёт бы уцелел.
А сучить ножками и бомбить по клавиатуре любой дурак может. Только вот наверху дураков нет, поэтому бомбить Баку никто не будет.
А насчёт "оне нам нужны??" тоже не горячитесь.
"Эти оглы" хотя бы фрукты в Россию возят, польза от них несомненная.
А от Вас? В армии-то хоть служили?...