Песков рассказал, почему Москва приняла извинения Баку за сбитый Ми-24

13:05 13.11.2020

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва приняла извинения Баку за сбитый над территорией Армении российский вертолет Ми-24 ввиду очень быстрой реакции на данный трагический инцидент президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также его готовность провести расследование и наказать виновных.

«Моментальная реакция азербайджанцев, моментальная реакция президента Азербайджана и заявленная готовность Азербайджана провести беспристрастное расследование обстоятельств и наказать виновных позволили принять эти извинения», - цитирует слова Пескова РБК.

Напомним, российский вертолет был сбит 9 ноября. Два члена экипажа погибли, еще один получил ранения. В МИД Азербайджана признали, что вертолет был сбит вооруженными силами республики по ошибке и заявили о готовности выплатить Москве компенсацию.