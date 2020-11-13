«Роснефть» получила чистый убыток 177 млрд рублей за девять месяцев

Здание компании «Роснефть» © KM.RU, Алексей Белкин

Чистый убыток «Роснефти» по МСФО в третьем квартале составил 64 миллиарда рублей, а с начала года — 177 миллиардов. В третьем квартале показатель EBITDA вырос в два раза по сравнению со вторым и достиг 366 миллиардов.

За девять месяцев показатель снизился на 47,7%, до 845 миллиардов рублей. В пресс-релизе организации поясняется, что сокращение величины чистой прибыли связано с негативным влиянием рыночных колебаний, вызванных коронакризисом, а также «негативным эффектом неденежных факторов».

Глава правления и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин отметил, что его компания «продемонстрировала способность успешно работать в непростых условиях ограничений по добыче нефти и относительно низких цен на углеводороды».

«EBITDA третьего квартала 2020 года не только более чем в два раза превысила уровень второго квартала, но и оказалась выше уровня первого, когда макроэкономическое окружение еще не находилось под влиянием коронавирусных ограничений», — подчеркнул глава компании.

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что спрос на нефтепродукты упадет в этом году сильнее, чем ожидалось (8 миллиона баррелей в секунду) до 91,3 миллиона баррелей в секунду. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 13.11.2020, 17:16
    Гость: Европеец

    Не понимаете что такое EBITDA. Если к тому же фирма в убытках о выплате дивидендов обычно не может быть и речи.

  5. 13.11.2020, 17:15
    Гость: Европеец

    EBITDA - это доход полученный до вычетов процентов по займам, налогов, отписок собственности а аммортизации. Если ещё есть и чистый убыток это означает, что фирма получает намного меньше денег чем вкладывает в добычу и транспортировку.
    Сырьевая игла притупилась.

Все комментарии (15)
Выбор читателей
Казус Василенко. Интервью с человеком, который добровольно привился от коронавируса
Леонид Брежнев
10 ноября 1982 года – конец «золотой эпохи» социализма
«Роскосмос» зарегистрирует фразу Гагарина «Поехали!» как товарный знак
Победа России, которая выступила главной силой, создающей мир
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Роскомнадзор посоветовал СМИ размещать видео на отечественных платформах
Дмитрий Песков
Песков рассказал, почему Москва приняла извинения Баку за сбитый Ми-24
Фото с сайта twitter.com
Роскомнадзор создал официальный канал в Telegram
Корпорация «Роскосмос» готовит музыкальный конкурс
Корпорация «Роскосмос» готовит музыкальный конкурс
Жители Нагорного Карабаха сжигают свои дома и покидают родные земли
Охрана Дегтярева обойдется бюджету Хабаровского края в 33 млн рублей
Частная школа в Москве
В Роспотребнадзоре пояснили, почему частные школы не ушли на «дистанционку»
© KM.RU, Александра Воздвиженская
ЕС пригрозил Белоруссии новыми санкциями из-за смерти активиста