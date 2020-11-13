«Роснефть» получила чистый убыток 177 млрд рублей за девять месяцев

12:30 13.11.2020

Чистый убыток «Роснефти» по МСФО в третьем квартале составил 64 миллиарда рублей, а с начала года — 177 миллиардов. В третьем квартале показатель EBITDA вырос в два раза по сравнению со вторым и достиг 366 миллиардов.

За девять месяцев показатель снизился на 47,7%, до 845 миллиардов рублей. В пресс-релизе организации поясняется, что сокращение величины чистой прибыли связано с негативным влиянием рыночных колебаний, вызванных коронакризисом, а также «негативным эффектом неденежных факторов».

Глава правления и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин отметил, что его компания «продемонстрировала способность успешно работать в непростых условиях ограничений по добыче нефти и относительно низких цен на углеводороды».

«EBITDA третьего квартала 2020 года не только более чем в два раза превысила уровень второго квартала, но и оказалась выше уровня первого, когда макроэкономическое окружение еще не находилось под влиянием коронавирусных ограничений», — подчеркнул глава компании.

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что спрос на нефтепродукты упадет в этом году сильнее, чем ожидалось (8 миллиона баррелей в секунду) до 91,3 миллиона баррелей в секунду.