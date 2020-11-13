«Роснефть» получила чистый убыток 177 млрд рублей за девять месяцев
Чистый убыток «Роснефти» по МСФО в третьем квартале составил 64 миллиарда рублей, а с начала года — 177 миллиардов. В третьем квартале показатель EBITDA вырос в два раза по сравнению со вторым и достиг 366 миллиардов.
За девять месяцев показатель снизился на 47,7%, до 845 миллиардов рублей. В пресс-релизе организации поясняется, что сокращение величины чистой прибыли связано с негативным влиянием рыночных колебаний, вызванных коронакризисом, а также «негативным эффектом неденежных факторов».
Глава правления и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин отметил, что его компания «продемонстрировала способность успешно работать в непростых условиях ограничений по добыче нефти и относительно низких цен на углеводороды».
«EBITDA третьего квартала 2020 года не только более чем в два раза превысила уровень второго квартала, но и оказалась выше уровня первого, когда макроэкономическое окружение еще не находилось под влиянием коронавирусных ограничений», — подчеркнул глава компании.
Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что спрос на нефтепродукты упадет в этом году сильнее, чем ожидалось (8 миллиона баррелей в секунду) до 91,3 миллиона баррелей в секунду.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Манагеры гении,цифровая эхогномика
Да это прекрасный повод забрать денежки из пенсионных накоплений.
У дефективных манагеров производство,ну похоже продадут
Не понимаете что такое EBITDA. Если к тому же фирма в убытках о выплате дивидендов обычно не может быть и речи.
EBITDA - это доход полученный до вычетов процентов по займам, налогов, отписок собственности а аммортизации. Если ещё есть и чистый убыток это означает, что фирма получает намного меньше денег чем вкладывает в добычу и транспортировку.
Сырьевая игла притупилась.