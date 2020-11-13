Роскомнадзор посоветовал СМИ размещать видео на отечественных платформах

12:10 13.11.2020

Роскомнадзор призвал российские СМИ размещать свои видеоматериалы на платформах отечественных интернет-компаний, пишет "Интерфакс".

Это связано с действиями администрации видеохостинга YouTube в отношении материалов российских СМИ, которые блокируются без всякой на то причины.

В частности, в ведомстве отметили, что "участились случаи применения администрацией видеохостинга Youtube блокировок, маркировок, предупреждений, согласий и иных ограничений в отношении материалов российских СМИ и журналистов". Которая рассматривается как целенаправленная политика влияния зарубежных платформ на доступ россиян к объективной информации.

"Для сохранения возможности надежного и быстрого доступа к контенту рекомендуем российским СМИ и информационным ресурсам размещать видеоматериалы на платформах российских интернет-компаний, обладающих развитыми распределенными сетями доставки контента (CDN)",- говорится в сообщении ведомства.