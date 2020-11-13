Роскомнадзор посоветовал СМИ размещать видео на отечественных платформах

Роскомнадзор призвал российские СМИ размещать свои видеоматериалы на платформах отечественных интернет-компаний, пишет "Интерфакс".

Это связано с действиями администрации видеохостинга YouTube в отношении материалов российских СМИ, которые блокируются без всякой на то причины. 

В частности, в ведомстве отметили, что "участились случаи применения администрацией видеохостинга Youtube блокировок, маркировок, предупреждений, согласий и иных ограничений в отношении материалов российских СМИ и журналистов". Которая рассматривается как целенаправленная политика влияния зарубежных платформ на доступ россиян к объективной информации. 

"Для сохранения возможности надежного и быстрого доступа к контенту рекомендуем российским СМИ и информационным ресурсам размещать видеоматериалы на платформах российских интернет-компаний, обладающих развитыми распределенными сетями доставки контента (CDN)",- говорится в сообщении ведомства.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.11.2020, 19:36
    Гость: славянин - идеология оболванивания народа

    Все отлично. Google бьет российских псевдо-либералов и крипто-троцкистов во власти их же оружием. Напомню в России тотальная промывка мозгов и зомбирование людей на всех федеральных каналах. С утра до вечера новости про Украину и Сирию, но никакого дискуса про внутреннюю экономическую ситуацию, про воровскую олигархию, про сырьевую колонию, про нищету народа, про вывозы огромных финансов за пределы страны, про преступную миграционную политику космополитов завоза мигрантов, про запрет Правящей верхушки развивать внутренние проекты модернизации страны.

  2. 13.11.2020, 19:25
    Гость: Вопрос

    А какие у нас есть отечественные платформы типа yuotube?
    Просветите несведущего, пожалуйста.

  3. 13.11.2020, 18:07
    Гость: Огласите

    Пожалуйста весь список платформ,только не надо перечислять железнодорожные

  4. 13.11.2020, 16:42
    Гость: gvozd

    что еще Очень интересно..
    гугл/фейсбук и прочие агентства дезинформации демпартии сша Активно цензуируют все материалы которые Критикуют принудительную вакцинацию, нелегальные карантины и любые сомнения в отношении Говид..
    особенно цензуируют тех задает главных вопрос - Кто Синтезировал вирус и Кто его распространил?
    Печему?
    все это происходит не в первый раз.
    Афера с Говидом Уже происходила - свинский вирус.. помните?
    Тоже Обязательную/Принудительную вакцинацию проталкивали власти сша - демпартия педосатанистов-социалистов.
    однако пендосов Поймали за руку:
    1) на специальном распространении вируса
    2) вакцины которые они Принудительно Навязывали в реальности вызывали страшные реакции.. люди Умирали После вакцинации.
    до 20% детей получили страшные заболевания и остались Инвалидами.
    пендосия производила вакцину от полиомелита...из печени макак-резус.
    вместе т.н. "вакциной" людям вкалывали ВИРУСЫ которые в нормальной обстановке присутствуют Только у макак например sv40.
    на сегодняшний день исследователи насчитали уже около 30 Вирусов обезьян которыми педосатанисты ЗАРАЗИЛИ ДЕТЕЙ под видом вакцинации от полиомелита.
    Когда вы Начнете использовать Свои Мозги наконец?

  5. 13.11.2020, 14:56
    Гость: gvozd

    а тут принципиальная разница в работе американских спецслужб и эрефейских.
    американские спецслужбы Создали гугл и ютуб.
    эерефейские пытаются Запретить интернет..

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