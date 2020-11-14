В Хабаровске люди снова вышли на акцию в поддержку Фургала

В Хабаровске прошла очередная субботняя акция в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала. Участники собрались на площади имени Ленина, а потом прошлись по центральным улицам города.

Несмотря на снежный циклон, который обрушился на город накануне, на акцию вышли сотни людей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на местные СМИ. Полиция задержала несколько демонстрантов. Администрация Хабаровска оценила число участников менее чем в 200 человек.

Сергея Фургала обвиняют в организации двух убийств и покушения на предпринимателя в 2004–2005 годах. Господин Фургал свою вину отрицает. Жители требуют открытого суда над бывшим губернатором.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 14.11.2020, 18:17
    Гость: Иван Иваныч

    Ну вот, Фургал нарушил мыслимые и немыслимые законы. Власть его взяла за ж....
    Люди должны выйти с благодарностью, но за это не подают.

  4. 14.11.2020, 18:15
    Гость: Иван Иваныч

    Правильно. Только человек преисполненный достоинства, может вдрыск, за пару лет, уничтожитесь свою экономику в труху. как после "революции гнидности".
    И гордо ломануться в батраки в Польше, или на стройку Крымского моста, помогать агрессору, по собачьи заглядывая в глаза бригадиру- "недочеловеку".

  5. 14.11.2020, 18:09
    Гость: Иван Иваныч

    Что он изобрёл
    _____________

    Он купил замок бельгийского короля, убил тигра и перестрелял молодняк косуль, что егерь плакал, и купил протест. Короче : "народный защитник".

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