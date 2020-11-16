Думе предложили создать единый госрегулятор азартных игр

12:42 16.11.2020

Учредителем госрегулятора азартных игр они предлагают сделать Минфин

В Госдуму внесен законопроект об учреждении государством публично-правовой компании "Единый регулятор азартных игр".

Как пишет "Интерфакс", предполагается, что данная компания в режиме реального времени будет направлять целевые отчисления общероссийским спортивным федерациям, профессиональным спортивным лигам.

Авторами законопроекта выступили депутаты-единороссы Игорь Станкевич и Виктор Дерябкин. Учредителем госрегулятора азартных игр они предлагают сделать Минфин.

Согласно документу, данная госкомпания будет выявлять незаконную деятельность по организации азартных игр в интернете, выступать заказчиком и оператором информационных систем, которые следят за законностью проведения азартных игр, участвовать в разработке нормативно-правовых актов. Она также получит право создать единый центр учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов.

Законопроект также меняет базу расчета целевых отчислений и предполагает создание компенсационного фонда, сформированного за счет взносов организаторов азартных игр для обеспечения обязательств организаторов перед участниками азартных игр.

Сейчас букмекерские конторы и организаторы азартных игр обязаны раз в квартал направлять целевые отчисления на поддержку спорта. База отчислений определяется как разница между суммой ставок, интерактивных ставок и суммой выплаченных выигрышей. Целевые отчисления при этом составляют 5% от базы. При этом общий объем целевых отчислений по всем заключенным организатором азартных игр в букмекерской конторе соглашениям не может составлять менее 15 млн рублей.