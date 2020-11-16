Думе предложили создать единый госрегулятор азартных игр

Учредителем госрегулятора азартных игр они предлагают сделать Минфин

В Госдуму внесен законопроект об учреждении государством публично-правовой компании "Единый регулятор азартных игр".

Как пишет "Интерфакс", предполагается, что данная компания в режиме реального времени будет направлять целевые отчисления общероссийским спортивным федерациям, профессиональным спортивным лигам.

Авторами законопроекта выступили депутаты-единороссы Игорь Станкевич и Виктор Дерябкин. Учредителем госрегулятора азартных игр они предлагают сделать Минфин.

Согласно документу, данная госкомпания будет выявлять незаконную деятельность по организации азартных игр в интернете, выступать заказчиком и оператором информационных систем, которые следят за законностью проведения азартных игр, участвовать в разработке нормативно-правовых актов. Она также получит право создать единый центр учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов.

Законопроект также меняет базу расчета целевых отчислений и предполагает создание компенсационного фонда, сформированного за счет взносов организаторов азартных игр для обеспечения обязательств организаторов перед участниками азартных игр.

Сейчас букмекерские конторы и организаторы азартных игр обязаны раз в квартал направлять целевые отчисления на поддержку спорта. База отчислений определяется как разница между суммой ставок, интерактивных ставок и суммой выплаченных выигрышей. Целевые отчисления при этом составляют 5% от базы. При этом общий объем целевых отчислений по всем заключенным организатором азартных игр в букмекерской конторе соглашениям не может составлять менее 15 млн рублей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.11.2020, 18:41
    Гость: Праально!

    Срочно создать должность замминистра финансов по азартным играм. С соответствующей кучей замов. завов, и.о. и прочей шелупони. Вместе с секретарями, охраной, автомобилями и водителями. Установить повышенные оклады жалованья за суперответственную работу и соответствующие премиальные за выполнение плана по сбору поборов.
    Ну, в общем, всё, как обычно в стране непуганых идиотов.

  2. 16.11.2020, 16:14
    Гость: Оттудова

    Пусть оне вывеску лучше поменяют. Такого тотализатора с законами никогда в России не было.

  4. 16.11.2020, 14:53
    Гость: Aleks

    А ЗАПРЕТИТЬ эту пакость уголовно,как в СССР - слабО ?Оставьте Морской бой,Пинболл и Баскетбол.

  5. 16.11.2020, 14:51
    Гость: ABCD

    Чем бы расеянская бюрократия не тешилась, так это не сидела спокойно без желания плодить "регуляторов". Понятно, что минфин тут же наплодит кучу филиалов где угодно, с большими начальниками, с замами и замами замов, с VIP парком представительских авто, с офисными зданиями итд.. и на всё это в год будут выделятся десятки миллиардов.
    Чем провальнее работа пр-ва, чем хуже дела в экономике, тем больше пустопорожняя и бессмысленная бюрократия будет преисполнена желанием регулировать всё, что только на ум придёт.

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