Думе предложили создать единый госрегулятор азартных игр
Учредителем госрегулятора азартных игр они предлагают сделать Минфин
В Госдуму внесен законопроект об учреждении государством публично-правовой компании "Единый регулятор азартных игр".
Как пишет "Интерфакс", предполагается, что данная компания в режиме реального времени будет направлять целевые отчисления общероссийским спортивным федерациям, профессиональным спортивным лигам.
Авторами законопроекта выступили депутаты-единороссы Игорь Станкевич и Виктор Дерябкин. Учредителем госрегулятора азартных игр они предлагают сделать Минфин.
Согласно документу, данная госкомпания будет выявлять незаконную деятельность по организации азартных игр в интернете, выступать заказчиком и оператором информационных систем, которые следят за законностью проведения азартных игр, участвовать в разработке нормативно-правовых актов. Она также получит право создать единый центр учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов.
Законопроект также меняет базу расчета целевых отчислений и предполагает создание компенсационного фонда, сформированного за счет взносов организаторов азартных игр для обеспечения обязательств организаторов перед участниками азартных игр.
Сейчас букмекерские конторы и организаторы азартных игр обязаны раз в квартал направлять целевые отчисления на поддержку спорта. База отчислений определяется как разница между суммой ставок, интерактивных ставок и суммой выплаченных выигрышей. Целевые отчисления при этом составляют 5% от базы. При этом общий объем целевых отчислений по всем заключенным организатором азартных игр в букмекерской конторе соглашениям не может составлять менее 15 млн рублей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Срочно создать должность замминистра финансов по азартным играм. С соответствующей кучей замов. завов, и.о. и прочей шелупони. Вместе с секретарями, охраной, автомобилями и водителями. Установить повышенные оклады жалованья за суперответственную работу и соответствующие премиальные за выполнение плана по сбору поборов.
Ну, в общем, всё, как обычно в стране непуганых идиотов.
Пусть оне вывеску лучше поменяют. Такого тотализатора с законами никогда в России не было.
Вот и всё предназначение госдуры
А ЗАПРЕТИТЬ эту пакость уголовно,как в СССР - слабО ?Оставьте Морской бой,Пинболл и Баскетбол.
Чем бы расеянская бюрократия не тешилась, так это не сидела спокойно без желания плодить "регуляторов". Понятно, что минфин тут же наплодит кучу филиалов где угодно, с большими начальниками, с замами и замами замов, с VIP парком представительских авто, с офисными зданиями итд.. и на всё это в год будут выделятся десятки миллиардов.
Чем провальнее работа пр-ва, чем хуже дела в экономике, тем больше пустопорожняя и бессмысленная бюрократия будет преисполнена желанием регулировать всё, что только на ум придёт.