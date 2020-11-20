В России может появиться должность вице-премьера по демографии

Семья с ребенком

В российском правительстве может появиться пост вице-премьера, занимающегося вопросами демографии. Соответствующая идея уже была предложена в Госдуме.

По мнению члена комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николая Земцова, в настоящее время «Россия находится в состоянии войны, на которой надо бороться за жизнь каждого ребенка».

В ходе онлайн-конференции по проблеме демографии он заявил, что «политика должна быть такой: всех рожайте – всех воспитаем». «Не хотите вы его – рожайте, его прямо с ваших рук возьмет на себя государство», - заявил Земцов.

При этом Накануне.ru отмечает, что на конференции почти все эксперты поставили во главу угла количество рожденных детей и побуждение к беременности, но почти никто не сказал об их дальнейшем обеспечении и обеспечении родителей всеми необходимыми условиями (работой, здравоохранением, образованием и т.д).

Инга Юмашева, член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, также отметила, что в школьную программу следует ввести предмет «семьеведение», который позволит «воспитывать будущих родителей».

При этом главный внештатный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин заявил, что «человека не заставишь размножаться, если он сам этого не хочет». «Раньше в России женщины рожали очень много, рожали в поле, в бане, была очень высокая смертность, но рождаемость была высокая. Было желание иметь детей!», - сказал он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.11.2020, 21:22
    Гость: Кое-кто

    обещал к 2020 году среднюю зарплату в 2700 американских долларов.
    В месяц.
    А также квартиру не менее 100 кв.м. на семью из 3 человек.
    Сейчас он в бункере сидит, не вылезая.
    Боицца, штоле?

  2. 20.11.2020, 21:12
    Гость: Картина мазком

    Для дела надо начинать с себя, подать в отставку и перестать убеждать нас, что воры поднимут экономику и страну.

  3. 20.11.2020, 20:58
    Гость: О проекте ООН

    По демографии сообщаю о важнейшей информации по скорости убывания населения в России, участвующей в долгосрочной проекте ООН по контролю населения на Земле, запущенного с 2015 по 2030. Россия должна немедленно выйти из этой программы сняв с себя всякие обязательства!!! Публикация из серьезнейшего медицинского журнала The Lancet 14 июля 2020 - сердце останавливается от страха. Участие России в данной программе является геноцидом, т.к. сокращение ее населения прогнозируется без малого в 2 раза!!! Объясню для простоты, как просто прочитать единственную таблицу в это объемном отчете. Таблица для каждой из 195 стран- участниц со следующими разделами: популяция в 2017 (млн.) и ПРОГНОЗ популяции в 2100 после окончания проекта в 2030 году: 2100 reference scenario (когда когда процесс ограничения популяций остается неизменным по сравнению с текущим моментом) и 2100SDG pace scenario; (UN Sustainable Development Goal, когда ограничение роста популяции идет под усиленным воздействием на население). Выборка по разным странам или регионам мира (округление до млн)
    Россия 2017 - 146 млн; 2100 - 107 млн; 2100 SDG - 89 млн.
    Беларусь 10, 6, 5 млн. соответственно вышесказанным году и критерию;
    Украина 45, 16, 15 млн.
    Сербия 9, 4, 3 млн.
    Польша 38, 15, 14 млн.
    Восточная Европа 210, 134, 112 млн.
    Центральная Европа 115, 52, 45 млн.
    Западная Европа 433, 374, 329 млн
    США 325, 336, 286 млн.
    Великобритания 67, 71, 64 млн.
    Израиль 9, 24, 18 млн.
    Латинская Америка 582, 575, 467 млн.
    Центральная Аl

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