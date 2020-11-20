В России может появиться должность вице-премьера по демографии

15:32 20.11.2020

В российском правительстве может появиться пост вице-премьера, занимающегося вопросами демографии. Соответствующая идея уже была предложена в Госдуме.

По мнению члена комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николая Земцова, в настоящее время «Россия находится в состоянии войны, на которой надо бороться за жизнь каждого ребенка».

В ходе онлайн-конференции по проблеме демографии он заявил, что «политика должна быть такой: всех рожайте – всех воспитаем». «Не хотите вы его – рожайте, его прямо с ваших рук возьмет на себя государство», - заявил Земцов.

При этом Накануне.ru отмечает, что на конференции почти все эксперты поставили во главу угла количество рожденных детей и побуждение к беременности, но почти никто не сказал об их дальнейшем обеспечении и обеспечении родителей всеми необходимыми условиями (работой, здравоохранением, образованием и т.д).

Инга Юмашева, член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, также отметила, что в школьную программу следует ввести предмет «семьеведение», который позволит «воспитывать будущих родителей».

При этом главный внештатный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин заявил, что «человека не заставишь размножаться, если он сам этого не хочет». «Раньше в России женщины рожали очень много, рожали в поле, в бане, была очень высокая смертность, но рождаемость была высокая. Было желание иметь детей!», - сказал он.